假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪

日本水果向来备受港人追捧，惟市面上产品真假难辨。近日，有网民在社交平台发文，指于大围一水果档疑购得冒牌的日本熊本县士多啤梨，不但「好难食」，更放置一晚便发霉。事件引发网民热议，熊本县香港事务所亦发文提醒市民，并提供两大要点以辨识真伪。

港人疑于街市购入假冒日本士多啤梨 熊本官方教2招辨真伪

事缘，一名网民在Threads上分享不快经历，指在大围的一间生果档购买了一盒日本熊本士多啤梨。事主回家后，发现产品有多个可疑之处，包括包装颜色偏红、纸盒字体偏幼、没有标注生产者等，而且士多啤梨的摆位凌乱，盒上的熊本熊公仔印刷亦完全反光。

事主补充，该士多啤梨味道「好难食」，更甚的是「有包未食，过一晚已经发霉」，令他对产品质素及来源感到怀疑。

网民热议包装仿真度高 真假难分

该帖文引起广泛回响，不少网民留言讨论。有网民表示包装仿真度极高，令人防不胜防，「个Packing真系扮得劲似」、「我就咁睇唔觉得系假，至少包装上无咩破绽」。亦有过来人分享类似经历，「我上星期都买咗！返到屋企见到个士多啤梨望落令立立，我都估到系假」。

不过，也有留言指出，单凭包装难以一概而论，因正货「字体嚟讲其实有好几款」，包装有时也会呈亮面或哑色，关键在于士多啤梨本身，「粒嘢一望就好大分别，完全唔同品种嚟」。

熊本事务所教2大辨别士多啤梨真伪

假士多啤梨事件亦引起日本官方机构关注，熊本县官方宣传大使「熊本『红』」的熊本香港事务所随后在社交平台发文。文中指出，近日收到不少港人查询，称市面上有标示为熊本产的士多啤梨以低价出售，其来源令人关注。官方因此提醒港人要提防假冒熊本士多啤梨，并提供了两大辨别方法：

认明「熊本県产」字样：正货直接覆盖士多啤梨的透明玻璃纸上，会印有日本汉字「熊本県产」。 注意标示位置：若「熊本产」字眼仅出现在纸皮外盒或店家手写标示上，便有机会是假冒的熊本士多啤梨。

资料来源：sssushifer_@Threads、熊本「红」宣传大使～熊本香港事务所～