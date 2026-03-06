沪扬川结业！铜锣湾时代广场后街老牌上海菜 名人食客张坚庭不舍：酸辣汤应该是我食过最好的
更新时间：18:32 2026-03-06 HKT
本港老店的消失总令人婉惜，近日，屹立铜锣湾近三十年的老牌上海菜馆「沪扬川」亦悄然结业。著名导演张坚庭作为该店的长期食客，亦于社交媒体发文抒发其不舍之情，感慨与太太又少一个饭堂，帖文随即引发不少网民的共鸣及热烈讨论。
屹立时代广场后街近三十载 铜锣湾地标上海菜沪扬川结业！
沪扬川位于铜锣湾时代广场后方的勿地臣街，由于地点就脚，开业约三十年，算是铜锣湾标志食店之一。菜单与装修也十年如一日，走的港式上海馆子风格，面点如鲜肉小笼包、上海云吞、香煎锅贴，汤品如酸辣汤、云吞鸡，经典小炒如回锅肉、葱爆牛肉、炒鳝糊，亦应有尽有。
记者翻查资料可见，沪扬川早于月前贴出告示，表示因「租约期满」而结束营业，结业日期为上月1日，同时以四字「多谢惠顾」，感谢食客。
名导张坚庭发帖忆「饭堂」：出品扎实
知名导演张坚庭亦是沪扬川的熟客，他今日在个人专页发帖，他形容沪杨川「静静鸡执咗」，并称一一如他所认识，作风低调寡言的老板作风，结业前未动声色。张坚庭表示，这家店是他与太太的「暗号」，当不知道要吃什么时，便会有默契地前往光顾。
他盛赞该店的出品「扎实」，特别是酸辣汤，更称赞「我食过最好的，足料，咸酸相宜」。他更忆述，过去曾与老板谈及租金问题，老板只是淡淡地回应：「唔加租就好。」旁边的食客听到后，却激动地加上一句：「(业主)佢哋宁愿减寿都唔肯减租⋯⋯」，令他印象尤深。
网民惋惜不舍 怀念昔日美食
沪扬川结业消息，引来大量网民及旧街坊留言表示惋惜。有帮衬近三十年的熟客表示，自己因过年前繁忙而错过最后光顾的机会，感到非常可惜。亦有网民祝福老板：「虽然可惜，但系休息都系好事。」不少食客纷纷留言怀念店内的鳝糊面、上海粗炒、云吞鸡等美食；也有留言指出，市道不景，晚市生意大不如前，在贵租的压力下，小店经营困难重重。
资料来源：张坚庭频道
