美式烤猪肋骨做法/材料一文睇 4招秘诀教煮美国疗愈菜｜世界煮意

饮食
更新时间：11:00 2026-03-08 HKT
发布时间：11:00 2026-03-08 HKT

美式烤猪肋骨是经典美国菜，是聚餐美食。今天请来擅长炮制烟熏烤肉的Chef Jörn Henninger（Smokehouse Bar & Grill行政主厨），分享这款经典料理的传统做法，让大家入厨自制正宗美国菜。

美式烤猪肋骨材料/做法 

示范菜式：美式烤猪肋骨

  • 分量：2人份   需时：2.5小时
  • 材料：猪肋骨 1公斤、烧烤酱 300克、芥末 50克
  • 调味料：蒜粉 40克、洋葱粉 40克、黑胡椒 20克、干辣椒碎 20克、芫荽粉 20克、即溶咖啡粉 20克、盐 10克、红椒粉40克、烟熏红椒粉 20克

做法：

  1. 吸干猪肋骨水分，用手撕起肋骨上的薄膜。
  2. 在大碗中加入调味料，搅拌均匀。
  3. 将芥末均匀地涂抹在猪肋骨表面，再洒上调味料。
  4. 将猪肋骨放在加有牛油纸的焗盘，用145度焗1.5小时。
  5. 取出猪肋骨，涂抹烧烤酱，包裹锡纸，放回145度焗炉内焗30分钟。
  6. 取出猪肋骨静置15分钟，上碟。

4招秘诀教煮美式烤猪肋骨

  1. 调味料中加入适量咖啡粉，利用少许苦涩味凸显烧烤酱的甜味。
  2. 用来自美国的冰鲜猪肋骨，贪其肉嫩鲜美。
  3. 不同品牌及地区生产的美国烧烤酱，各有不同风味，如偏甜或烟熏较重，选购时留意标签。
  4. 调味料的分量和种类可因应个人口味调校。
     
先在猪肋骨涂上烧烤酱再放入焗炉烤焗。
先在猪肋骨涂上烧烤酱再放入焗炉烤焗。

 

美式烤猪肋骨 美式疗愈菜着重调味

由欧洲多种菜系融合而成的美国料理，虽然只有数百年历史，却是许多人心目中的疗愈美食。Chef Jörn Henninger说，美国菜除大家熟悉的汉堡包和热狗等速食外，还有做法及选材都很讲究的烤猪肋骨。这道菜注重挑选合适部位、腌料及慢烤等工序，是当地人周末聚餐与室外烧烤的必备佳肴，吃时伴以沙律或薯条，以及配上一大杯冰冻啤酒，吃得很满足。
调味料的配方，家家户户或餐厅都略有不同，主要作用是增香提鲜，成分包括蒜粉、黑胡椒、干辣椒碎、芫荽粉及烟熏红椒粉等，吃起来充满辛香鲜甜的浓郁味道。Chef Jörn Henninger表示，有的食谱为凸显某种口感，还会融合自家秘方。

Chef Jörn Henninger擅长炮制肉馔

于德国出生及成长的Chef Jörn Henninger，是本地烧烤及烟熏烤肉餐厅Smokehouse Bar & Grill的行政主厨。他曾在欧洲多间著名西餐厅工作，擅长挑选不同部位及产地的肉品，利用烟熏、熟成、慢煮及烧烤等煮食技巧，提升各类肉扒的独特口感。为凸显各国烧烤美食的地道风味，Chef Jörn Henninger曾深入钻研及引入不同地方的调味品及腌料，为求炮制出正宗配方的烤肉。

Smokehouse Bar & Grill

  • 营业时间：星期一至五/12:00至23:00；星期六及日/12:00至00:00
  • 地址：旺角亚皆老街8号朗豪坊13楼05号舖
  • 查询：2972 0078
  • 网址：按此
     

