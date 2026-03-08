美式烤猪肋骨做法/材料一文睇 4招秘诀教煮美国疗愈菜｜世界煮意
更新时间：11:00 2026-03-08 HKT
发布时间：11:00 2026-03-08 HKT
发布时间：11:00 2026-03-08 HKT
美式烤猪肋骨是经典美国菜，是聚餐美食。今天请来擅长炮制烟熏烤肉的Chef Jörn Henninger（Smokehouse Bar & Grill行政主厨），分享这款经典料理的传统做法，让大家入厨自制正宗美国菜。
美式烤猪肋骨材料/做法
示范菜式：美式烤猪肋骨
- 分量：2人份 需时：2.5小时
- 材料：猪肋骨 1公斤、烧烤酱 300克、芥末 50克
- 调味料：蒜粉 40克、洋葱粉 40克、黑胡椒 20克、干辣椒碎 20克、芫荽粉 20克、即溶咖啡粉 20克、盐 10克、红椒粉40克、烟熏红椒粉 20克
做法：
- 吸干猪肋骨水分，用手撕起肋骨上的薄膜。
- 在大碗中加入调味料，搅拌均匀。
- 将芥末均匀地涂抹在猪肋骨表面，再洒上调味料。
- 将猪肋骨放在加有牛油纸的焗盘，用145度焗1.5小时。
- 取出猪肋骨，涂抹烧烤酱，包裹锡纸，放回145度焗炉内焗30分钟。
- 取出猪肋骨静置15分钟，上碟。
4招秘诀教煮美式烤猪肋骨
- 调味料中加入适量咖啡粉，利用少许苦涩味凸显烧烤酱的甜味。
- 用来自美国的冰鲜猪肋骨，贪其肉嫩鲜美。
- 不同品牌及地区生产的美国烧烤酱，各有不同风味，如偏甜或烟熏较重，选购时留意标签。
- 调味料的分量和种类可因应个人口味调校。
美式烤猪肋骨 美式疗愈菜着重调味
由欧洲多种菜系融合而成的美国料理，虽然只有数百年历史，却是许多人心目中的疗愈美食。Chef Jörn Henninger说，美国菜除大家熟悉的汉堡包和热狗等速食外，还有做法及选材都很讲究的烤猪肋骨。这道菜注重挑选合适部位、腌料及慢烤等工序，是当地人周末聚餐与室外烧烤的必备佳肴，吃时伴以沙律或薯条，以及配上一大杯冰冻啤酒，吃得很满足。
调味料的配方，家家户户或餐厅都略有不同，主要作用是增香提鲜，成分包括蒜粉、黑胡椒、干辣椒碎、芫荽粉及烟熏红椒粉等，吃起来充满辛香鲜甜的浓郁味道。Chef Jörn Henninger表示，有的食谱为凸显某种口感，还会融合自家秘方。
Chef Jörn Henninger擅长炮制肉馔
于德国出生及成长的Chef Jörn Henninger，是本地烧烤及烟熏烤肉餐厅Smokehouse Bar & Grill的行政主厨。他曾在欧洲多间著名西餐厅工作，擅长挑选不同部位及产地的肉品，利用烟熏、熟成、慢煮及烧烤等煮食技巧，提升各类肉扒的独特口感。为凸显各国烧烤美食的地道风味，Chef Jörn Henninger曾深入钻研及引入不同地方的调味品及腌料，为求炮制出正宗配方的烤肉。
Smokehouse Bar & Grill
- 营业时间：星期一至五/12:00至23:00；星期六及日/12:00至00:00
- 地址：旺角亚皆老街8号朗豪坊13楼05号舖
- 查询：2972 0078
- 网址：按此
延伸阅读：
地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱做法/材料一文睇 6招秘诀教煮经典前菜｜世界煮意
阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 3招秘诀教煮阿根廷家乡菜｜世界煮意
最Hit
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
2026-03-07 11:58 HKT