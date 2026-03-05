养四脚蛇灭曱甴！？网民大推「生物防治」 实测5日杀全屋小强 唯一问题系......

灭曱甴神器｜家居害虫问题向来困扰无数家庭，特别是曱甴（小强），天气一回暖就开始疯涌出动，令不少人相当头痛。近日，有网民分享其透过「生物防治法」，在家中饲养四脚蛇，成功在五日内彻底解决困扰多年的蟑螂问题。这一独特的「灭蟑」心得随即在网上引发热烈讨论，令不少网民跃跃欲试。

网民奇招灭曱甴！ 靠四脚蛇根治多年小强问题

有台湾网民在社交平台Threads上分享个人经历，表示其家居受蟑螂问题困扰长达三年，尝试过多种杀蟑药物均「无法达到团灭的效果」。在束手无策之际，他决定采取一个大胆的尝试——从宠物店购入十只壁虎（又称守宫或四脚蛇）并投放到家中。

该网民在帖文中详细描述了事件经过。他指出，在家中投放四脚蛇后，成效惊人，形容「壁虎大哥们只花不到五天就把蟑螂的老巢掀了」。他表示，自此之后，「家里已经两个月没出现过蟑螂」，而且相比令人厌恶的蟑螂，他认为「壁虎可爱多了！！！」。事主总结这次经验，认为这个方法的「CP值真的太高了」，因为除了蟑螂，就连家中的蚂蚁数量也锐减。

数万网民赞好 惟3点要深思......

该分享迅速获得数万网民点赞及转载，并引来大量回响。不少有相似经验的网民纷纷留言支持，称自家「有自己来的壁虎，整年常驻我家，蟑螂少到爆」、「新租处有蟑螂，喷药或饵食都无效，那天在屋外看到2只壁虎，把它们赶进家里后1个月内就没再遇过蟑螂或其他小虫了」、「「这个我有经验， 本来家中是有小蟑螂，自从发现有壁虎之后，一只蟑螂也未见过」，更有网民赞扬这是「生物防治法实践者」。

然而，另一方面的意见则对此方法提出质疑，主要集中在四脚蛇带来的后续问题。有网民表示「壁虎大便是恶梦」，指出其排泄物会随处可见，甚至「在墙壁有时候还会留下黑色的屎痕」。此外，壁虎喜欢在电器及隐蔽角落产卵的问题也备受关注，有留言称「拆冷气盖来洗的时候也是一样的结果⋯ 还给我死在里面变化石」。更有案例指出，壁虎可能爬入电器主机板取暖，导致机器烧毁。

有网民亦提出，四脚蛇的叫声亦有机会造成困扰，「之前绑架一只小壁虎回家，效果很好，但越长大越会叫，半夜都在吵。 只好忍痛带他去别人家了」。同时，也有少数网民表示，家中的壁虎与蟑螂「相安无事」，质疑此方法并非对所有家庭都有效。这场论战反映出，即使是天然的害虫解决方案，也未必完美，在实际应用前仍需权衡其利弊。





