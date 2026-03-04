Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Threads 热捧！连锁快餐店$24早餐热香饼 即煎松软唔死实  网民: 好过好多Cafe

饮食
更新时间：16:40 2026-03-04 HKT
发布时间：16:40 2026-03-04 HKT

早晨享用一份甜美的热香饼，对许多上班族而言是一种简单的幸福。传统提起热香饼，消费者大多会即时联想起某家标志性的美式快餐连锁店。然而，近期在Threads上，以炸鸡闻名的Jollibee所推出的「蜂蜜班戟」，却突然弹起。有网民发文指，这款售价仅$24的班戟，无论在味道还是松软口感上都带来了惊喜，其物超所值的体验，迅速在网络社群中获得广泛关注及热烈讨论

Jollibee早餐热香饼成Threads 友新宠！网民试罢狂夸：真心好食

这支「热香饼新力军」，源于不少网民在社交平台Threads上分享食评，例如有人以「被Threads友烧到系列」为题分享个人经历，表示自己被Jollibee的蜂蜜班戟吸引而前去一试，结果发现其品质远超预期，直呼「真心好食」。

该网民在帖文中详细描述了班戟的优点。他强调班戟上桌时是热的，「牛油放上去系会溶既」，并形容这一点「个人认为好重要」。口感方面，他赞扬班戟「松软」，「唔系死实实」。至于味道，他认为蜂蜜味道香浓，但亦贴心提醒「唔建议倒晒落去」，因为班戟「会索晒啲蜂蜜」。总结而言，他认为这份连饮品仅售$24的套餐相当「抵」。

网民指好食睇彩数：睇店员煎得好唔好

相关食评帖文，亦引来大批有共鸣的网民留言，不少人大表认同。有网民毫不讳言地表示：「好多cafe成旧水嘅pancake都唔够佢抽」。亦有网民兴奋地说：「终于有人讲， 虽然睇店员煎得好唔好，但真心好食好多」。更有趣的是，有食客开玩笑地请求大家「唔好扬开去好冇」，似乎是担心美食热潮会让等候时间变长。

Jollibee：班戟标榜即叫即制

根据Jollibee官方资料，这款班戟之所以口感新鲜松软，其秘诀在于「坚持全人手即叫即制」，确保新鲜出炉，口感松软。此外，产品特别采用了「本地品牌嘅100 % 纯天然蜂蜜」，使其味道清香甜蜜，别具一格。

