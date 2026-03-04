中环打工仔饭堂「华记食店」3月尾结业！名物煲仔饭/三餸饭 熟客不舍︰粮头粮尾粮中间都系恩物

在租金高昂的商业区，廉价实惠的食店是许多上班族的「粮尾恩物」。近日，屹立中环士他花利街逾20的华记食店，突然在社交平台宣布将于3月底结业。这间以卖三餸饭及煲仔饭驰名的隐世食店，是不少打工仔的多年的饭堂。消息一出，引来无数熟客及网民留言表示不舍，即睇内文详情。

中环士他花利街华记食店光荣结业！打工仔熟客封「粮尾恩物」

华记食店日前于社交平台上发文，宣布结业消息。老板在帖文中表示「其实系唔舍得的」，他指舖头屹立中环超过20年，「一砖一瓦都有感情」。而结业主要原因是「年纪渐大，后继无人」。加上近年香港经济不景，「一间小小食店要撑落去，真系愈来愈难」，流露出经营多年的艰辛。最后，店家亦感谢街坊多年来的支持︰「舍得唔舍得，都要喺三月尾同大家讲声再见，在此亦多谢各位街坊多年嘅支持同厚爱」。

位于中环士他花利街的华记食店，一向以价廉物美见称，是区内上班族的终极救星。三餸饭任拣三款小菜兼送例汤，又或是每日精选的碟头饭，同样只收$42，而冬天还有热辣辣的煲仔饭，以及早前曾引起热话的$55蛇羹加糯米饭套餐，均深受食客欢迎，更被誉为「中环隐世大排档」。

熟客不舍︰粮头粮尾粮中间都系恩物

华记结业消息令不少熟客及网民感到突然及惋惜，纷纷留言表示不舍。有食客称华记是「粮头粮尾粮中间都系恩物」，显示其价格亲民，是上班放饭之选。有忠实熟客亦表示会专程回来帮衬，「由之前喺中环返工，到依家去咗观塘返工，都会返嚟食」；更有公司长年光顾店家的外送服务，「多谢华记多年包伙食，送到金钟我们公司」，甚至有熟客感谢老板多年的付出，祝愿他未来生活美满。

