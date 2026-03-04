Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜

更新时间：13:40 2026-03-04 HKT
近年本港商场餐饮业竞争激烈，不少餐厅以独特主题作招徕，惟经营模式亦面临挑战。位于启德AIRSIDE、全港首间室内冲浪主题场地兼餐厅酒吧「浪谷」，于上月底低调地结束仅约两年的营运。结业消息一出，引来不少网民慨叹可惜。

启德AIRSIDE「浪谷」结业！全港首个室内冲浪餐厅酒吧 

启德室内冲浪餐厅开业仅两年 围板宣告结业

日前，有网民在社交平台上发文，指位于启德AIRSIDE商场六楼的「浪谷 GROUNDSWELL」已被围板封起，并架起「工程进行中」的告示板，而餐厅官方网站亦已发出告示，指「浪谷于2026年2月23日后永久关闭。感谢您的支持，对于造成任何不便，我们深表歉意。」

翻查资料，「浪谷」于2024年初开业，占地超过14,000平方呎，是全港首个设于商场内的冲浪主题餐厅。场地利用「冲浪模拟器（FlowRider）」制造人工浪，让顾客一年四季都可以享受滑板冲浪，同时设有餐厅及酒吧，装潢充满东南亚岛屿风情，提供印尼、泰国等风味美食，是一个集运动、餐饮与休闲于一身的综合空间。

网民大叹可惜 猜测客流或许未如理想

对于「浪谷」的结业，不少网民感到可惜。有顾客表示，该处是与朋友饭聚的好地方，赞扬其「度假气氛」及「价格亲民」。亦有网民指出，餐厅提供了区内少有的清真餐选择，装修和滑水表演曾令外国客人「大开眼界」。

不过，也有留言提到经营上的困难。有网民观察到「星期五晚餐都唔Full」，客流或许未如理想。亦有人认为，虽然概念「几有噱头」，但「夹埋又湿身又餐厅真系难搞啲」，点出了结合湿身运动与餐饮的经营挑战。

 

资料来源：stayc_201112@Threads

 

港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒

