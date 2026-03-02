恒香免费送老婆饼！3月四个指定日子专享！符一条件消费即送心形老婆饼一个

老字号连锁饼家「恒香老饼家」绝对榜上有名，凭借其每日新鲜出炉、品质上乘的中式饼食，特别是驰名中外的老婆饼，成功俘虏了几代香港人的心。 为回馈顾客，恒香老饼家特别在三月份举办「老婆饼节」，在４个指家日子大送「心形老婆饼」。

恒香老婆饼节！3月限定 伴侣到店消费即送「心形老婆饼」

「恒香老婆饼节」活动横跨三月四个特别日子，包括元宵节（3月3日）、国际妇女节（3月8日）、白色情人节（3月14日），并一直延伸至国际幸福日（3月20日）。在这四个指定的「幸福日子」里，只要两位顾客以「伴侣形式」一同前往指定的恒香门市，并作出任何金额的消费，即可当场免费获赠满载「幸福味道」寓意的「心形老婆饼」一个。这个推广活动不设最低消费门槛，旨在让更多人能轻松分享这份甜蜜。

即日元朗烘焙！心形老婆饼增幸福感

恒香老婆饼之所以能成为经典，全赖其对传统制饼工艺的坚持。 每个老婆饼均由经验丰富的师傅人手制作，外皮采用了传统的水油皮和油酥皮技术，经过反复折叠和擀压，才能焗制出层次分明、酥到掉渣的完美口感。 内馅则以清甜软糯的糖冬瓜茸为主，甜度恰到好处。 这次活动赠送的心形老婆饼，更是为这款经典小食增添了一份浪漫与温馨，幸福感满满！

恒香老婆饼节优惠详情

