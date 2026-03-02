Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒香免费送老婆饼！3月四个指定日子专享！符一条件消费即送心形老婆饼一个

饮食
更新时间：17:31 2026-03-02 HKT
发布时间：17:31 2026-03-02 HKT

老字号连锁饼家「恒香老饼家」绝对榜上有名，凭借其每日新鲜出炉、品质上乘的中式饼食，特别是驰名中外的老婆饼，成功俘虏了几代香港人的心。 为回馈顾客，恒香老饼家特别在三月份举办「老婆饼节」，在４个指家日子大送「心形老婆饼」。 

恒香老婆饼节！3月限定 伴侣到店消费即送「心形老婆饼」

「恒香老婆饼节」活动横跨三月四个特别日子，包括元宵节（3月3日）、国际妇女节（3月8日）、白色情人节（3月14日），并一直延伸至国际幸福日（3月20日）。在这四个指定的「幸福日子」里，只要两位顾客以「伴侣形式」一同前往指定的恒香门市，并作出任何金额的消费，即可当场免费获赠满载「幸福味道」寓意的「心形老婆饼」一个。这个推广活动不设最低消费门槛，旨在让更多人能轻松分享这份甜蜜。

即日元朗烘焙！心形老婆饼增幸福感

恒香老婆饼之所以能成为经典，全赖其对传统制饼工艺的坚持。  每个老婆饼均由经验丰富的师傅人手制作，外皮采用了传统的水油皮和油酥皮技术，经过反复折叠和擀压，才能焗制出层次分明、酥到掉渣的完美口感。  内馅则以清甜软糯的糖冬瓜茸为主，甜度恰到好处。 这次活动赠送的心形老婆饼，更是为这款经典小食增添了一份浪漫与温馨，幸福感满满！

恒香老婆饼节优惠详情

  • 优惠内容：于指定日子，两位顾客以「伴侣形式」同行，在指定门市完成任何消费，即可免费获赠心形老婆饼一个。
  • 指定日期：
    • 3月3日（元宵节）
    • 3月8日（国际妇女节）
    • 3月14日（白色情人节）
    • 3月20日（国际幸福日）
  • 参与门市：详情请参阅恒香官方网站
  • 条款与细则：
    • 优惠不设最低消费金额。
    • 赠品数量有限，送完即止。
    • 有关「伴侣形式」的定义，恒香老饼家拥有最终解释权。
    • 活动详情如有任何更改，恕不另行通知。

