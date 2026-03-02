太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手

近年，餐饮市道下行，本港不少老牌酒楼先后结业，令人格外惋惜。屹立太古城中心超过四十年的著名粤菜食府「翰腾阁」，近日亦悄然结业，舖位将由美心集团旗下品牌接手。翰腾阁的结业，令无数食客和网民感到突然，有人更直言「咁好生意都唔做」。

太古城中心40年酒家翰腾阁结业！ 品牌荃湾、又一城分店均已关门

屹立太古城中心超过四十年的著名粤菜食府「翰腾阁」，近日亦悄然结业，舖位将由美心集团旗下品牌接手。

根据餐厅集团官方资料，「翰腾阁」自1986年创立，其名号寓意「汇翰林学士之才，乘万马奔腾之势」。酒家主打高级粤菜，向以一流服务及舒适环境著称。

日前，有网民在社交平台上分享，注意到「翰腾阁」太古城中心的舖位已被围板，并从其分享的相片中可见，该舖位将由「八玥翡翠」接手，预计于夏季开业。

根据餐厅集团官方资料，「翰腾阁」自1986年创立，其名号寓意「汇翰林学士之才，乘万马奔腾之势」。酒家主打高级粤菜，向以一流服务及舒适环境著称，多年来一直是区内不少家庭及上班族聚餐之首选食府。据悉，翰腾阁过去曾在荃湾海滨广场及九龙塘又一城开设分店，但均已全数结业，太古城分店的关闭，或意味著品牌在港分店全告结业。

街坊感突然：好生意都唔做

翰腾阁的离场，在太古城街坊间引起广泛回响。不少老顾客感到突然，有网民直言：「估唔到㖞，咁好生意都唔做」。许多人忆述该店的热闹情景，表示「每日11点开门之前，都好多人排队等入去饮茶」，结业消息令人不禁慨叹「天啊.... 啲人之后去边度排队啊」。更有食客分享其独特的回忆，称赞道：「依间嘢好好，屋企要夜晚摆缨红宴，问晒太古城所有酒楼，得佢肯做」，足见其服务贴心。

不少人从年轻时就光顾该店，一位网民提到：「呢间我啱啱毕业、系糖厂街做嘢个阵，已经会同上司同事去食」，字里行间流露出对一个时代的怀念。同时，也有人担心同场另一家老牌酒楼「西苑」的前景，直言「唔知西苑守唔守得住」。

