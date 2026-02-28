中式酱料点煮最好味？讲解8款常见酱料特点 5类人慎吃 营养师教宜忌｜食材知识

中式酱料是烹调中菜不可或缺的调味料，除为菜式增添独特风味，更有调色与去腻、辟腥的作用。今日由经营本地酱园多年的负责人，讲解8款常用中式酱料——豆豉酱、南乳、芝麻酱、苏梅酱、柱侯酱、海鲜酱、甜面酱、豆瓣酱的特点和适合的烹法，并有营养师分享食用中式酱料的贴士及如何善用酱料，令大家轻松自煮健康美味的餸菜。

九龙酱园负责人黄国辉表示，各款中式酱料的风味各异。

8款常用中式酱料 专家教最适合煮法

超过百年历史的九龙酱园第三代负责人黄国辉表示，中式酱料的用途多元化，富酸、甜、咸、鲜、辛、辣、甘、香、麻等多种风味，常用于蘸、煮、腌、焖、烩、炒、蒸、调色、烧烤及凉拌等，除可凸显食材味道和口感，还能辟掉蔬菜草青味及肉类臊味。

豆豉酱、南乳、芝麻酱、苏梅酱、柱侯酱、海鲜酱、甜面酱、豆瓣酱都是常用酱料，部分如甜面酱、豆瓣酱、豆豉酱、南乳及柱侯酱等，经过生晒、调味、熬煮及发酵等工序，不但味道浓郁丰富具有层次，保存期亦更长。以甜面酱为例，便是制法繁复的中式酱料，主要成分是须预先生晒及发酵的面豉，再混合其他佐料和调味品慢火加热煮成，凸显甘甜咸鲜的独特风味。

1. 豆豉酱 乌黑浓郁

特点：是面豉的一种，用黑豆发酵，过程保留原颗豆粒，色泽乌黑。

成分：黑豆、盐、蒜头、水。

味道：豆香浓烈，咸鲜甘醇。

烹法：蒸鱼或排骨。

价钱：$50

2. 南乳 幼滑醇厚

南乳

特点：又名红腐乳，是把方块状豆腐加调味料发酵制成，表面呈枣红色。

成分：豆腐、盐、糖、米酒、红曲米。

味道：香浓带酒香，微甜，口感柔滑醇厚。

烹法：煮斋、炒菜、调酱或焖肉。

价钱：$34

3. 芝麻酱 富坚果香

芝麻酱

特点：白麻芝炒香后研磨成酱，营养丰富，含不饱和脂肪及蛋白质。

成分：白芝麻。

味道：富浓郁坚果香气，口感幼滑浓稠。

烹法：凉拌、捞面、蘸酱及调汁。

价钱：$53

4. 苏梅酱 酸甜果味

苏梅酱

特点：将腌渍过的梅肉加调味及佐料熬煮，又叫酸梅酱。

成分：梅、盐、糖、水、蒜头及辣椒。

味道：酸甜带咸，有天然梅果香味。

烹法：烤肉、蘸酱、拌沙律、焖鸭及腌排骨。

价钱：$53

5. 柱侯酱 佛山特产

柱侯酱

特点：源于广东佛山的经典酱料，质感浓稠呈深褐色，是广府美食的必备酱。

成分：黄豆、小麦粉、盐、芝麻、葱、蒜头。

味道：浓厚咸鲜，有豆香及丰富的佐料香味。

烹法：焖牛腩或羊腩、蒸猪肉。

价钱：$90

6. 海鲜酱 烧味必备

海鲜酱

特点：不含任何海鲜成分，通常用作直接腌制肉类，是烧味不可或缺的腌料。

成分：黄豆、小麦粉、红曲米、盐、蒜头、糖、水。

味道：甘甜微咸，富酱香与少许烟熏味。

烹法：烧烤、蘸酱、腌肉及爆炒。

价钱：$50

7. 甜面豉 咸中带甘

甜面豉

特点：又名甜面酱，利用小麦面和黄豆中的蛋白质天然发酵成面豉，提升味道层次。

成分：小麦粉、面豉、糖及盐。

味道：香浓幼滑，甘甜微咸。

烹法：酱爆、蒸鱼及烤鸭。

价钱：$50

8. 豆瓣酱 川味灵魂

豆瓣酱

特点：以黄豆发酵而成，加红辣椒令油色红亮浓稠，是烹饪百味川菜的灵魂酱料之一。

成分：黄豆、红辣椒、盐、糖、油。

味道：咸鲜香辣。

烹法：煮麻婆豆腐、炒回锅肉及调色。

价钱：$50/瓶

香港营养师学会认可营养师Kathy建议，浓味酱料只适合偶尔食用。

营养师提醒：中式酱料 高卡高盐高糖 5类人宜谨慎食用

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」创办人吴耀芬（Kathy） 认为，许多常见中式酱料虽然能提升菜式风味，但调味浓郁含有高钠、高糖及高卡，5类人士须慎吃。

高血压患者 肾病患者 痛风患者 糖尿病患者 需要控制体重人士

中式酱料通常含有较高的钠，对于高血压、肾病及痛风患者尤其有害。

香浓中式酱料的热量及含糖量较高，对糖尿病患者及需要控制体重人士须谨慎食用。

根据世界卫生组织（WHO）建议，健康成人每天的钠摄取量应少于2,000毫克，即约约1平茶匙食盐（约5克），Kathy建议，每日食用酱料的分量应限制在1至2汤匙内，并配搭低钠食材。



九龙酱园