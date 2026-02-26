稻香集团酒楼饮茶优惠！指定点心一律计小点 早午下午茶市都有 虾饺/烧卖/凤爪/叉烧包

饮茶不单是一种饮食文化，更是联系亲朋好友感情的社交活动。以亲民价格及稳定品质见称的稻香集团，近期于旗下酒家多间分店推出极吸引的点心优惠，指定点心会按小点计，让大家能更无负担地叹一盅两件，即睇内交详情。

稻香集团酒楼点心优惠！指定点心一律按小点计 虾饺/烧卖/凤爪/叉烧包

连锁酒楼稻香集团由即日起推出点心优惠，顾客逢星期一至五于早茶、午茶及下午茶时段饮茶，指定点心纸内的尊、精、大、中、小点，全部一律按小点的价钱计算，意味著食客能以最实惠的价钱，品尝到价值更高的精致点心。

指定点心包括有皮薄馅靓的虾饺、肉汁丰富的烧卖、酱香浓郁的凤爪，以及松软外皮包裹著香甜叉烧的叉烧包，这些深受欢迎的经典款式，现在全部可以用小点的价钱享用。限时优惠适用稻香、稻香超级渔港及稻香茶居多区分店。

稻香茶楼点心优惠详情

供应时间：星期一至五7am-4pm（公众假期除外）

适用分店︰ 稻香 将军澳南丰广场1楼 R-3铺 将军澳新都城第2期L2楼2039-2042舖 沙田正街1号蔚景园3楼 粉岭碧湖花园商场地下13舖 石硖尾邨美禧楼106号舖 稻香超级渔港︰元朗朗屏商场3楼301号舖 稻香茶居︰ 将军澳唐德街3号星峰荟二楼 大角咀新九龙广场1楼127-160号舖



2大连锁酒楼优惠 福苑/羲和雅苑

1. 福苑集团︰帜哥坐镇 晚市小菜$38起

福苑集团最近与香港粤菜名厨帜哥合作，推出晚市限时优惠。顾客于晚上6时后亲临集团旗下任何酒楼堂食，即可以优惠价$38起，从四款精心挑选的菜式中任选其一。这四款菜式包括晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤及黄椒酱蒸蝴蝶海斑，为食客带来星级的餐饮体验。

2. 羲和雅苑︰招牌烤鸭限时半价

以精致北京菜闻名的羲和雅苑于中环开设香港第三间分店，并推出新店限定优惠。由即日起至4月30日，顾客凡单点整只招牌羲和烤鸭，即可享半价折扣。该店烤鸭以其酥脆鸭皮与鲜嫩多汁的鸭肉著称，更开创独特的一鸭三食食法，包括脆皮蘸爆炸糖、鸭胸肉配芥末酱等，为传统北京烤鸭带来崭新体验。

资料来源︰稻香集团