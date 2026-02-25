Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心MX长者优惠加码！周末加推1日 晚市堂食/外卖即享75折

饮食
更新时间：11:49 2026-02-25 HKT
发布时间：11:49 2026-02-25 HKT

深受香港市民喜爱的连锁快餐店美心MX及美心Food²，以其多元化的餐点选择和舒适的用餐环境，成为许多家庭和上班族的日常饭堂。为回馈长者支持，现特别推出一日限定的震撼优惠，让老友记们能以更实惠的价钱，尽情享受一顿丰盛的晚餐。

美心MX长者优惠加码 长者咭/乐悠咭专享75折

美心MX及美心Food²加推一日长者晚市 75 折。
美心MX及美心Food²加推一日长者晚市 75 折。

美心MX向来以提供各式经典港式美食见称，从香气四溢的招牌烧味，如蜜汁叉烧和化皮烧肉，到镬气十足的即炒小菜，每一道都是香港人熟悉的味道。无论是想品尝一碟惹味的粟米肉粒饭，还是选择营养均衡的杂扒铁板餐，餐厅总能满足不同食客的口味。在这个特别的优惠日，长者们可以约上三五知己，或与家人共聚，用一顿美味的晚餐，为一天划上完美句号。

这次的长者优惠仅限一天，长者们只需在指定日期和时段，简单出示相关证明，即可轻松享有折扣。无论是选择在店内舒适地用餐，还是外卖回家慢慢品尝，都能享受到这份专属礼遇。这不仅是一次用餐折扣，更是美心MX与美心Food²对社区长者的一份心意与关怀。

 

美心MX 长者优惠详情

  • 适用分店：全线美心MX分店 (西九高铁站分店除外) 及全线美心Food²分店

  • 优惠日期：2月28日 (星期六)

  • 优惠时间：下午5时起

  • 优惠资格：凡出示有效之「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」即可。

  • 优惠内容：于晚市时段惠顾堂食或外卖，即享全单75折优惠。

条款及细则

  • 优惠只限使用一次（於单一发票内）。

  • 影印本恕不接受。

  • 优惠不能兑换现金，亦不能与其他优惠（包括「长者日日享」之9折优惠）同时使用。

  • 此优惠不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。

  • 如有任何争议，美心食品有限公司保留最终决定权。

  • 相片仅供参考。

 

同场加映：一粥面外卖加餸优惠！$34叹皮脆肉嫩原只皇子乳鸽 一连三日限定

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
突发
1小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026．直播︱推进人民币国际化 定期发行不同年期人民币债券 积极研究加快落实在港推出国债期货
政情
38分钟前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
3小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
17小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
18小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
21小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
23小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
18小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT