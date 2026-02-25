美心MX长者优惠加码！周末加推1日 晚市堂食/外卖即享75折

深受香港市民喜爱的连锁快餐店美心MX及美心Food²，以其多元化的餐点选择和舒适的用餐环境，成为许多家庭和上班族的日常饭堂。为回馈长者支持，现特别推出一日限定的震撼优惠，让老友记们能以更实惠的价钱，尽情享受一顿丰盛的晚餐。

美心MX长者优惠加码 长者咭/乐悠咭专享75折

美心MX及美心Food²加推一日长者晚市 75 折。

美心MX向来以提供各式经典港式美食见称，从香气四溢的招牌烧味，如蜜汁叉烧和化皮烧肉，到镬气十足的即炒小菜，每一道都是香港人熟悉的味道。无论是想品尝一碟惹味的粟米肉粒饭，还是选择营养均衡的杂扒铁板餐，餐厅总能满足不同食客的口味。在这个特别的优惠日，长者们可以约上三五知己，或与家人共聚，用一顿美味的晚餐，为一天划上完美句号。

这次的长者优惠仅限一天，长者们只需在指定日期和时段，简单出示相关证明，即可轻松享有折扣。无论是选择在店内舒适地用餐，还是外卖回家慢慢品尝，都能享受到这份专属礼遇。这不仅是一次用餐折扣，更是美心MX与美心Food²对社区长者的一份心意与关怀。

美心MX 长者优惠详情

适用分店 ：全线美心MX分店 (西九高铁站分店除外) 及全线美心Food²分店

优惠日期 ：2月28日 (星期六)

优惠时间 ：下午5时起

优惠资格 ：凡出示有效之「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」即可。

优惠内容：于晚市时段惠顾堂食或外卖，即享全单75折优惠。

条款及细则：