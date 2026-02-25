美心MX长者优惠加码！周末加推1日 晚市堂食/外卖即享75折
更新时间：11:49 2026-02-25 HKT
深受香港市民喜爱的连锁快餐店美心MX及美心Food²，以其多元化的餐点选择和舒适的用餐环境，成为许多家庭和上班族的日常饭堂。为回馈长者支持，现特别推出一日限定的震撼优惠，让老友记们能以更实惠的价钱，尽情享受一顿丰盛的晚餐。
美心MX长者优惠加码 长者咭/乐悠咭专享75折
美心MX向来以提供各式经典港式美食见称，从香气四溢的招牌烧味，如蜜汁叉烧和化皮烧肉，到镬气十足的即炒小菜，每一道都是香港人熟悉的味道。无论是想品尝一碟惹味的粟米肉粒饭，还是选择营养均衡的杂扒铁板餐，餐厅总能满足不同食客的口味。在这个特别的优惠日，长者们可以约上三五知己，或与家人共聚，用一顿美味的晚餐，为一天划上完美句号。
这次的长者优惠仅限一天，长者们只需在指定日期和时段，简单出示相关证明，即可轻松享有折扣。无论是选择在店内舒适地用餐，还是外卖回家慢慢品尝，都能享受到这份专属礼遇。这不仅是一次用餐折扣，更是美心MX与美心Food²对社区长者的一份心意与关怀。
美心MX 长者优惠详情
-
适用分店：全线美心MX分店 (西九高铁站分店除外) 及全线美心Food²分店
-
优惠日期：2月28日 (星期六)
-
优惠时间：下午5时起
-
优惠资格：凡出示有效之「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」即可。
-
优惠内容：于晚市时段惠顾堂食或外卖，即享全单75折优惠。
条款及细则：
-
优惠只限使用一次（於单一发票内）。
-
影印本恕不接受。
-
优惠不能兑换现金，亦不能与其他优惠（包括「长者日日享」之9折优惠）同时使用。
-
此优惠不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。
-
如有任何争议，美心食品有限公司保留最终决定权。
-
相片仅供参考。
