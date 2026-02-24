云南港漂哭诉香港米线「不正宗」：又回到只有假米线的地方 内地网民热议：无一间称得上好吃

全港米线店开到成行成市，成为不少港人日常解决三餐的热门选择。然而，对于于内地长大的港漂而言，香港的米线口味与家乡版本存在明显差异。近日，一名内地网民在社交平台分享新年假期后重返香港工作的感慨，哭诉回港后无法吃到家乡「正宗」口味的米线，香港本地米线只是「米粉泡的假米线」，引发网民热议。

港漂热议香港「正宗」米线 哭诉香港只有假米线

事缘，有来自云南的网民在社交平台分享个人经历，指趁新年假期返回家乡品尝熟悉的米线，当假期结束重返香港工作岗位后，便无法吃到「真（正宗）米线」，哭诉「又回到只有假米线的地方」，更感叹「待得快要分不出真假米线了」。她形容香港米线像用「米粉泡」而成，无论口感还是汤底都与云南的版本相去甚远，认为香港米线并不正宗。

她事后留言补充两者分别：「（香港的）假米线类似螺蛳粉里面那种，要提前用水泡或煮很久， 其实就是云南人不认米粉，米粉不是真米线！」

香港的米线虽常标榜「云南米线」，但经过长年本地化调整及迎合香港市场，已形成独特的港式特色，汤底带甜、辣味较温和，而且配料可自由搭配，类似车仔面的模式，与云南传统小锅米线或过桥米线的味道质感存在差异。

内地网民：无一间称得上好吃

帖文发布后迅速在网上引起共鸣，不少网民认同香港米线「不正宗」：「香港没有一家米线称得上好吃，连一般般的都没有」、「我一个超级无敌爱吃米线的人，在香港吃过一次之后感觉受到了重创，再也不吃了」，更有食客形容香港米线「像吃橡皮管子」，指口感偏硬、欠缺弹牙嚼劲。

不过亦有人认为是个人口味不同：「广东口味的我居然觉得米线还是香港最好吃，深圳的没有一家对的，家人去了云南吃过也觉得不太对，还是香港的比较对口味」、「而且香港什么好吃的吃不到，时间久了就适应了，饮食习惯会随著生活环境改变。」

来源：小红书