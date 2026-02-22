60岁港妈3度创业顶手茶餐厅！勇敢追梦儿子佩服「每次都唔怕再起身」 必试招牌茶走/莲藕肉饼饭

近年香港经济不景，饮食业普遍经营困难，不少连锁食肆及老字号相继结业，不过仍有人逆市而上，选择「追梦」接手经营茶餐厅！近日，有港男在社交平台上发文，指其60岁母亲选择三度创业，顶手位于湾仔的茶餐厅，售卖莲藕肉饼饭、滑蛋多士、招牌「茶走」等。港男对母亲仍勇敢「追梦」感到敬佩，「每次都唔怕再起身！」一众网民也对港妈表达支持，「60岁正是闯的年纪！」、「有一颗创业心唔简单！」

60岁港妈3度创业顶手茶餐厅！勇敢追梦儿子佩服「仲每次都唔怕再起身」

近日，有港男在Threads发文分享，称其60岁母亲数月前第三次创业，接手位于湾仔太原街的「乐食坊」茶餐厅。他表示，一开始听闻母亲打算接手茶餐厅时，他并不完全支持，一方面担心母亲年纪大，担心会太过辛苦；另一方面，过去8年母亲曾先后经营过另外两间餐厅，但最后均以结业告终，「今次第三次做，阿妈都系开舖前一个礼拜先话我听」。然而，既然母亲已下定决心，他亦会全力支持，「佢60几岁仲继续追梦都真系几令我佩服，仲要每一次都唔怕再起身。」

餐厅供应莲藕肉饼饭、鸡扒太阳蛋酱油饭、滑蛋多士等多款经典港式美食，不少得还有招牌「茶走」；有网民好奇餐厅的招牌菜式，楼主则回复并推介：「姜葱手撕鸡煎蛋、香煎肉饼、罗宋汤都好好食！」

网民支持：60岁正是闯的年纪！

帖文吸引不少网民留言支持，「60岁都keep著有热忱创业真系好劲」、「60岁肯出来做嘢而唔系摊大手板问仔女攞家用！真系非常值得佩服同尊敬」、「创业难守业更难，为梦，自己一手一脚，开舖头，经营十年，前年结业离场，我到而家都仲未放得低。你妈妈60岁，再接再厉，继续追梦，呢份心绝对支持，加油。」

有过往食客则留言表示，「原来系你地顶咗嚟做，我本身每星期都去食，转手之后有一排唔太稳定，而家就比之前好咗好多，加油」、「我以前饭堂，原来转咗手，仲要系有心人接手，正！」

「乐食坊」

地址：湾仔太原街38号号地下E舖

营业时间：星期一至五 07:00 - 18:00 / 星期六 07:00 - 15:00

电话：2234 0678

图片及资料来源：Threads@_____chlik

文：Y