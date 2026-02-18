Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...

饮食
更新时间：11:50 2026-02-18 HKT
发布时间：11:50 2026-02-18 HKT

农历新年期间，本港餐饮业的加收「新年价」服务费再次成为城中热话。一名网民于新年期间在社交平台分享光顾连锁餐厅的经历，指出即使在农历新年期间，有连锁食肆加二服务费，生意依然畅旺，直言「边个话市道唔好」，言论旋即在网上引发两极化讨论。

多间餐厅实施「新年价」 加二照坐满6成客 

事件始于有网民于农历新年期间在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发布的帖文。他上载了一张连锁餐厅的告示，显示该茶餐厅在年初一至初三将收取15%服务费。无独有偶，另一牛腩粉面店的告示，亦显示该店于年初一至初四，所有堂食及外卖均收取加二（即20%）服务费。

该网民观察到，尽管收费有所调整，餐厅内仍有六成满的入座率，让他不禁感叹：「边个话市道唔好，没人系香港过年」。对于餐厅的加价措施，他个人表示理解，认为只要「明码实价就可以了」。同时，他也对假期中仍需紧守岗位的侍应表示体谅，写道：「打工方面我知系没得㨂，顶硬上啦。」

市道好坏？网民意见现分歧

该帖文一出，随即引来大量网民留言，意见各异。有网民认为这种做法是「揿住抢」，批评部分餐厅的新年加价幅度甚至比直接加收服务费更高。不过，更多网民对加价表示理解。有人指出：「唔加钱真系揾鬼开门煮野你食」，认为额外收费是为了补偿员工在红日工作的辛劳，做法合理。不少网民更将之与其他连锁快餐店向新年上班员工发放奖金作比较。

然而，讨论的焦点很快转移至对「市道」的解读。针对「六成满」的说法，有网民提出相反观点，认为这并非市道畅旺的证明。该意见指出：「三间（餐厅）得一间开，个间紧系有六成满啦！」他进一步分析，假设新年期间全港只有三成茶餐厅营业，而这些营业中的餐厅刚好坐了六成人，那么若将客源平均分散至所有餐厅，实际情况是「每间只得一两枱客人」，认为不能单以个别餐厅的入座率来判断市况。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

