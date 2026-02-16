Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羲和雅苑中环新店开幕！原只烤鸭限时半价 2.23起至4月尾都有（附地址）

更新时间：15:26 2026-02-16 HKT
发布时间：15:26 2026-02-16 HKT

羲和雅苑片皮鸭半价！内地知名烤鸭专门店羲和雅苑于2017年正式登港，先后于尖沙咀海港城及东涌东荟城设店，近日宣布全新分店落户中环，同步更推出新店限时优惠，由2月23日起单点原只烤鸭可享5折，详情即看下文！

羲和雅苑中环新店开幕！原只烤鸭限时半价

以精致北京菜及招牌烤鸭闻名的「羲和雅苑」，日前宣布于中环开设全新分店，并推出新店限时优惠，由2026年2月23日至4月30日期间，单点整只烤鸭即享5折优惠！

羲和雅苑于2017年正式进驻香港，中环店为品牌旗下在香港的第3间分店，除了以精致北京菜及招牌烤鸭作招徕，其特色装潢亦是卖点之一，设有一条「石雕长廊」，形容「每一步都踏在历史与艺术交织的记忆之上」。

内地过江龙烤鸭生招牌 开创「一鸭三食」

羲和雅苑的招牌「羲和烤鸭」选用谷饲地道北京鸭，烤制过程长达50分钟，令鸭皮酥脆之余，鸭肉保持鲜嫩多汁。另外，又开创「一鸭三食」，将烤鸭精华部位砌成88片，第一食为在鸭胸脆皮蘸上爆炸糖；第二食则以芥末酱配鸭胸肉同食；第三食以鸭腿肉配青瓜、山楂条等配料。

羲和雅苑

  • 尖沙咀店
    • 地址：海港城海运大厦2楼OTE203号舖
    • 电话：2157 3128
  • 东涌店：
    • 地址：东荟城名店仓4楼417号舖
    • 电话：2382 8233
  • 中环店：
    • 地址：中环皇后大道中139 号The L.place 一楼全层

文：TF

资料及图片来源：羲和雅苑@小红书

