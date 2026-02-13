Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁食肆惊现酒楼「推车仔」模式？ 特价时段叫卖/门口兜售食材 网民：全世界都难捞

饮食
更新时间：17:39 2026-02-13 HKT
发布时间：17:39 2026-02-13 HKT

近年香港经济不景，饮食业普遍经营困难，不少连锁食肆为求生存，纷纷使出各种招数吸引客源。最近，有网民在社交平台发文，指有连锁食肆重现昔日酒楼经典的「推车仔」模式，在特价时段推车叫卖，或直接于店门口放推车兜售食材，不少网民见状感叹：「全世界都难捞。」即看下文了解详情。

连锁食肆惊现酒楼「推车仔」模式？ 特价时段叫卖／门口兜售食材

传统旧式酒楼设有「点心车」，酒楼员工会推著热气腾腾的点心车，穿梭在食客之间叫卖各款点心，惟随著点心纸的普及，「推车仔」也是卖少见少。然而，近日有网民在Threads上发文，发现某连锁米线食店惊现「推车仔」模式，员工将特价菜式放在手推车上，在食客之间来回穿梭叫卖，「阿姐仲要一路行一路叫『有猪耳、皮蛋、白肉』。」除此之外，也有网民发现某连锁快餐店直接在门口放置推车兜售食材，「（员工）要街市式摆档喊『埋嚟睇埋嚟拣』咁sell盐焗鸡。」

网民：全世界都难捞

帖文引起网民热议，不少网民感叹当前市道艰难，「世界难捞」、「少咗好多人」、「冇生意！试过平日夜晚好静！」、「未到年廿八，香港已好似少咗两成人口咁，平时食早餐爆埸，呢两朝都得返八成客，过多两日啲人提早收炉，呢啲食肆生意更加插水。」

图片及资料来源：Threads@mochi_ws06Threads@patrickfiredragon

文：Y

