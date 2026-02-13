惠康新年突发优惠！全场92折 1方法即享 贺年礼盒/粮油杂货/新鲜食品 满额送赠品
惠康新年突发优惠︱情人节及农历新年将至，人气连锁超级市场惠康为迎接这个充满浪漫及喜庆的二月，将于年廿八，即2月14日情人节当日，突发推出只限一天的优惠。顾客于全线门市买满$168即享全单92折，折扣金额更无上限，绝对办年货的最佳时机。
惠康年廿九限定优惠！全场92折 1方法即享
于2月14日年廿九当日，惠康推出一日限定的92折优惠！顾客只需于2月14日于惠康任何一家门市消费满$168，无论是送礼贺年礼盒、情人节朱古力、甜品，还是新鲜食材等，全张订单均可享92折优惠。其中推介货品包括︰
- 安记红烧溏心鲍鱼6头425克12粒装︰92折后折实价$63.5/罐+送一罐李锦记蒜蓉豆豉酱
- 日本直送熊本熊红士多啤梨︰92 折后折实价$81.9/盒（原价$168/盒）DREYER’S皇牌家庭装雪糕750毫升︰92折后折实价$35/盒（原价$65/盒）
- 加拿大肉眼/西冷牛扒220克︰92折后折实价$82.8/2盒（原价$73/盒）
- Godiva 榛子/ 杏仁/双重朱古力脆球100克︰92折后折实价$46/盒（原价$88-$98起/盒）
- 奔富 Maxs各款红/白酒750毫升︰92 折后折实价$108.6/支（原价$190/支）
- 利川汤圆︰92 折后折实价$24.8/3包（原价$15/包）
买指定货品满额送赠品
除全单92折外，惠康更为美酒爱好者带来折上折惊喜。于2月14日当日，凡购买任何红、白餐酒满$300，92折后可再享85折。如买满$600，折扣更高达8折。另外，于2月14日至19日期间，凡购买指定品牌酒类产品满$300，更可获赠价值$142的丰富贺年礼品组合，包括可口可乐4罐高罐装、金莎Origins T24 300 克及维他柠檬茶9包装，让节日欢乐气氛推向高峰。
惠康情人节限定优惠详情
- 优惠日期：2月14日
- 地点︰全线分店 >>按此<<
- 条款及细则：优惠不适用于购买礼券、婴幼儿奶粉、电话储值卡等指定项目；不可与其他优惠券同时使用
资料来源︰惠康超级市场 Wellcome Supermarket
