旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...

近年本港餐饮业经营环境充满挑战，不少食肆想尽办法转型求存。旺角兆万网红店「极上帝王水产放题」近日传出结业消息，有员工昨日（12日）在社交平台爆料，指餐厅将营运至3月31日。老板在员工群组中坦言，面对「史无前例」的亏损及多重打击，作出结业是个沉重且艰难的决定。《星岛头条》记者亦就事件致电经常拍片宣传帝王水产的网红小龙哥查询，获得本尊亲自回应，即睇内文详情！

旺角兆万网红店「帝王水产」结业！老板叹生意难做：亏损史无前例

昨日（12日），网上流传一张「极上帝王水产放题」在职员工WhatsApp群组对话的截图，指餐厅将营运至3月31日后光荣结业。从WhatsApp群组的对话所见，老板指结业是个沉重且艰难的决定，惟餐厅正面对多重打击，「我地上年度录得嘅亏损史无前例」，加上市道不景、租约期满及个人健康等问题，最终只能无奈离场。

「极上帝王水产放题」位于旺角兆万中心9楼，主打日式放题、烧肉、刺身及火锅等。由店员「小龙哥」拍摄搞笑宣传片，意外在网上走红，社交媒体帐号在一年内吸引逾十万粉丝，成功「起死回生」。然而，餐厅去年7月曾卷入食物中毒事件，衞生防护中心公布有食客在该店进食刺身及生蚝后不适，一度被勒令暂停供应相关食品。

相关报道：旺角兆万网红店「极上帝王水产放题」爆食物中毒！生意差靠员工拍片宣传火速爆红 网民︰劣食塔挑战得都系勇者

小龙哥亲证帝王水产结业消息

对于结业传闻，《星岛头条》就事件向「小龙哥」查询，获本尊亲身回复，他确认舖头「是真的执笠」，而且WhatsApp群组截图亦属实。他表示，自己是从家人的截图中得悉消息，当时也感到相当震惊，并预告将于今日下午透过官方渠道正式宣布。

至于消息提早泄露，「小龙哥」推测是由一个包含新旧同事的 WhatsApp 群组传出，并相信是旧同事所为。至于具体的结业原因，他则表示「而家不方便公布，留待一会官方片公布」，希望大众能等待官方的正式说明。

网民：挨到咁耐系奇迹

结业消息传出后，网民反应两极。有网民认为餐厅的食物质素「麻麻哋好食」，加上「出事过几次」，能支撑至今已是奇迹。亦有人指出，现时「咁多人返内地食」，本地餐厅经营困难实属正常。

另一方面，不少粉丝及网民表示惋惜，认为「小龙哥」非常用心宣传，「我成日经过兆万都见小龙喺度派传单，见佢都好畀心机啊」，并表示「其实我上去食过，都未去到咁差」，有人更计划在结业前「去试一下」以示支持。有网民呼吁其他人应放下恶意，「其实人哋餐厅都已经咁了，就无谓带住咁多恶意啦 真系气都唔畀人唞」。

资料来源：香港好食抵食餐厅推介（欢迎报料）