罐装蛋卷点拎第一条？饼家亲解简单2步完整取出 网民：想知点放啲蛋卷入去

日前，本地传统中式饼家「恒香老饼家」于社交平台发布影片，示范罐装蛋卷的正确开盖方法，随即引来网民极大反响，当中不少人更搞笑表示希望饼家「教咗点拎第一条先！」事隔数日，饼家随即回应网民诉求，找来「蛋卷姐姐」拍片教学，原来只需简单2步，即可成功取出第一条完整蛋卷，更让一众好奇心爆棚的网民再度追问，「想知你地点放啲蛋卷入去多啲！」详情即看下文！

罐装蛋卷点拎第一条？本地饼家迅速回应诉求 拍片教2步简单取出

恒香老饼家早前于社交平台上，以影片示范如何正确打开罐装蛋卷的圆形内盖，引来一众网民关注，同时提出一项要求：「教咗点拎第一条（蛋卷）先！」事隔2日，饼家随即作出回应，找来「蛋卷姐姐」拍片教学，拆解如何正确取出第一条蛋卷的迷思。

原来，只需简单2步，即可成功整出罐装蛋卷内的第一条完整蛋卷！据片段指出，在打开圆形内盖后，将其中一条蛋卷推向罐的一边，然后以打斜方式轻轻拿起，此处的窍门是必须保持蛋卷一端贴著罐边，这样就能成功取出第一条完整蛋卷。

网民再抛问题：想知点放啲蛋卷入去！

不少网民对于饼家的快速回应表示赞赏，「终于出片，舒服晒」、「真系出返个Video」；亦有人留言「投诉」，打趣指蛋卷过长，「我都试过呢种方法，第一条肯定碎，麻烦你下次第一条做短1cm」。有网民更乘机再度提出疑问：「我想知你地（哋）点放D（啲）蛋卷入去多D（啲）」，而店方亦回应表示：「小编收到，下回分解」，预告即将再为大家拆解制作迷思！

