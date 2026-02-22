地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱做法/材料一文睇 6招秘诀教煮经典前菜｜世界煮意

地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱是经典前菜，尽现地中海简约又无添加的烹饪风格。 为这种菜肴着迷的Chef Asher Goldstein（地中海餐厅Carmela行政总厨），今天分享著名鲭鱼蓉盐渍鱼子酱的正宗做法，是健康有益的美味食谱。

地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱 材料/做法

示范菜式：地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱

分量：1人份 需时：2小时

材料：鲭鱼柳 250克、白面包 300克、牛奶 600毫升、飞鱼子 50克、橄榄油300毫升、盐 300克、核桃木块 10克、冰块 适量

装饰：三文鱼子 1汤匙、橄榄油 少许、西芹粒 5克、芹菜粉 1克

调味：盐 少许、蒜泥 40克、雪莉酒醋 15毫升

做法：

鲭鱼柳洗净沥干，用盐腌30分钟，冲洗干净多余盐分，吸干水分。 把牛奶注入白面包中，浸约10分钟，用手轻力挤出多余的牛奶。 核桃木放于铁碟上，与鲭鱼一同放在焗盘内，用火枪点燃核桃木后盖上另一只铁碟，和鲭鱼同焗30分钟。 取出鲭鱼放入搅拌机中搅拌成鱼蓉。 加牛奶面包搅匀，用盐、蒜泥及雪莉酒醋调味。 边搅拌边逐少加入橄榄油和冰块搅拌均匀成鱼蓉。 打好的鱼蓉放于大碗中，加飞鱼子拌匀，放入唧袋。 将鱼蓉唧在碟上，加三文鱼子、西芹粒、橄榄油和芹菜粉装饰。

6招秘诀 教煮地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱

鲭鱼味浓富油香，是地中海菜常用食材。 三文鱼子与飞鱼子不但能提鲜，还可丰富口感。 冷熏温度勿超过30度，时间不应超过半小时，避免高温把海鲜熏熟，影响口感与食材的甜味。 核桃木清新芳香，不会盖过海产的鲜味。 鱼蓉加浸过牛奶的白面包会更幼滑。 面包放进搅拌机打成绵密口感，由于搅拌过程会注入橄榄油，期间要加冰块降温避免油水分离。



地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱 加白面包口感绵密

地中海沿岸包括西班牙、法国、意大利、希腊与埃及等国家，形成独特地理优势，不但拥有丰饶的海产，还盛产优质和多样化的农产品。Chef Goldstein说，地中海饮食风格注重纯天然的原型食物，今天示范的菜式便是地中海区内最常见的开胃前菜，为了增加鱼蓉的鲜味，Chef Goldstein建议选用鲭鱼，因味道浓郁且富适量油脂，即使利用冷熏法处理过，仍不会盖过原味，吃起来分外丰腴滋味。

大厨擅长地中海菜

热爱钻研地中海餐饮文化的Chef Asher Goldstein，是地中海餐厅Carmela的行政总厨。他来自饮食世家，对入厨充满热诚，并曾于以色列和澳洲等不同国家的著名餐馆担任主厨，对食材要求严谨，不但精挑有机农产品、新鲜海鲜及优质肉类做菜，还追求天然健康的烹饪方法，喜欢利用橄榄油、香草、乳制品及海产，呈现无添加料理的独特风味。



Carmela

营业时间：12:00至22:30

地址：中环德辅道中173号南丰大厦地下G06号舖

查询：9489 9212

网址：按此

文：EH 图：星岛日报

