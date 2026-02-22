地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱做法/材料一文睇 6招秘诀教煮经典前菜｜世界煮意
更新时间：11:00 2026-02-22 HKT
地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱是经典前菜，尽现地中海简约又无添加的烹饪风格。 为这种菜肴着迷的Chef Asher Goldstein（地中海餐厅Carmela行政总厨），今天分享著名鲭鱼蓉盐渍鱼子酱的正宗做法，是健康有益的美味食谱。
地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱 材料/做法
示范菜式：地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱
- 分量：1人份 需时：2小时
- 材料：鲭鱼柳 250克、白面包 300克、牛奶 600毫升、飞鱼子 50克、橄榄油300毫升、盐 300克、核桃木块 10克、冰块 适量
- 装饰：三文鱼子 1汤匙、橄榄油 少许、西芹粒 5克、芹菜粉 1克
- 调味：盐 少许、蒜泥 40克、雪莉酒醋 15毫升
做法：
- 鲭鱼柳洗净沥干，用盐腌30分钟，冲洗干净多余盐分，吸干水分。
- 把牛奶注入白面包中，浸约10分钟，用手轻力挤出多余的牛奶。
- 核桃木放于铁碟上，与鲭鱼一同放在焗盘内，用火枪点燃核桃木后盖上另一只铁碟，和鲭鱼同焗30分钟。
- 取出鲭鱼放入搅拌机中搅拌成鱼蓉。
- 加牛奶面包搅匀，用盐、蒜泥及雪莉酒醋调味。
- 边搅拌边逐少加入橄榄油和冰块搅拌均匀成鱼蓉。
- 打好的鱼蓉放于大碗中，加飞鱼子拌匀，放入唧袋。
- 将鱼蓉唧在碟上，加三文鱼子、西芹粒、橄榄油和芹菜粉装饰。
6招秘诀 教煮地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱
- 鲭鱼味浓富油香，是地中海菜常用食材。
- 三文鱼子与飞鱼子不但能提鲜，还可丰富口感。
- 冷熏温度勿超过30度，时间不应超过半小时，避免高温把海鲜熏熟，影响口感与食材的甜味。
- 核桃木清新芳香，不会盖过海产的鲜味。
- 鱼蓉加浸过牛奶的白面包会更幼滑。
- 面包放进搅拌机打成绵密口感，由于搅拌过程会注入橄榄油，期间要加冰块降温避免油水分离。
地中海鲭鱼蓉盐渍鱼子酱 加白面包口感绵密
地中海沿岸包括西班牙、法国、意大利、希腊与埃及等国家，形成独特地理优势，不但拥有丰饶的海产，还盛产优质和多样化的农产品。Chef Goldstein说，地中海饮食风格注重纯天然的原型食物，今天示范的菜式便是地中海区内最常见的开胃前菜，为了增加鱼蓉的鲜味，Chef Goldstein建议选用鲭鱼，因味道浓郁且富适量油脂，即使利用冷熏法处理过，仍不会盖过原味，吃起来分外丰腴滋味。
大厨擅长地中海菜
热爱钻研地中海餐饮文化的Chef Asher Goldstein，是地中海餐厅Carmela的行政总厨。他来自饮食世家，对入厨充满热诚，并曾于以色列和澳洲等不同国家的著名餐馆担任主厨，对食材要求严谨，不但精挑有机农产品、新鲜海鲜及优质肉类做菜，还追求天然健康的烹饪方法，喜欢利用橄榄油、香草、乳制品及海产，呈现无添加料理的独特风味。
Carmela
营业时间：12:00至22:30
地址：中环德辅道中173号南丰大厦地下G06号舖
查询：9489 9212
网址：按此
文：EH 图：星岛日报
