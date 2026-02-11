大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶

在繁忙的都市节奏中，一个写意的下午茶时光，无疑是给自己最好的奖励。最近，大快活再次为下午茶时段注入新意，推出两款超值套餐，其中，「滋味分享二人餐」仅售$68，即可叹尽小食拼盘、迷你粟米肉粒饭、迷你肉酱意粉连饮品，即睇下文了解优惠详情！

大快活下午茶超值二人餐！小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐$68

大快活下午茶超值二人餐！小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐$68

大快活最新推出的「滋味分享二人餐」专为分享而设，仅以$68的亲民价格，就能一次过品尝多款经典美食。套餐的核心亮点是丰盛的「小食拼盘」，当中包括香脆微辣的辣味薯角、肉汁饱满的珍宝肠、清甜牛油粟米，以及惹味的黑椒柠檬鸡中翼，四款小食各具特色。

除了拼盘，套餐还附上两客迷你主食，可选香浓惹味的「迷你肉酱意粉」或家常风味的「迷你粟米肉粒饭」，再配上两杯清爽的12安士可口可乐，让您与亲友一同分享这份加倍的快乐。

一人下午茶餐加配啫喱+红豆奶茶

此外，大快活亦同步推出$52的「独享套餐」，同样可拥有一份「小食拼盘」，让您一次过品尝四款滋味小食，无需与人分享，尽情独享。套餐更贴心地配上甜品「是日啫喱杯」及「粒粒红豆奶茶」，香滑奶茶与绵密红豆完美结合，每一口都是满满的幸福感。这个组合既能满足口腹之欲，又能让您在忙碌中偷闲，享受片刻的宁静与惬意。

大快活下午茶优惠

套餐选择： 滋味分享二人餐： $68 小食拼盘 (1客) 迷你粟米肉粒饭 / 迷你肉酱意粉 (2客) 可口可乐 (12安士) (2杯) 独享套餐： $52 小食拼盘 (1客) 是日啫喱杯 (1杯) 粒粒红豆奶茶 (1杯)

追加优惠： 凡惠顾任何茶餐，即可以$32加配小食拼盘一份。

条款及细则： 优惠适用于下午茶时段。 数量有限，售完即止。 不可与其他优惠同时使用。 详情请向店员查询。



2大快餐店优惠 大家乐/Chicken Factory

1. 大家乐 $50咸香鸡

大家乐近日推出「鲜嫩咸香鸡」外卖优惠，售价只需$50。这款鸡选用足一斤重的优质鸡只，采用传统手法调味制作，鸡皮口感爽脆嫩滑，鸡肉鲜嫩且多汁，带来适中咸香风味，入口浓郁而不油腻，充分呈现经典港式特色。

2. Chicken Factory $58金牌盐焗鸡

连锁快餐店Chicken Factory推出限时外卖活动，招牌「金牌盐焗鸡」优惠价仅$58。新鲜出炉的盐焗鸡外层呈现金黄色泽，皮脆肉嫩、肉质多汁，散发诱人咸香味道，风味突出。

资料来源：大快活 Fairwood