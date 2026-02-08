石硖尾老字号「多彩皇宫酒楼」传统马仔制作秘方大公开！新春推传统手工点心 师傅天未光开工

农历新年将至，是时候与家人共享一顿温馨的团年饭。扎根石硖尾近30年的老字号多彩皇宫酒楼，趁新春推出「龙腾献瑞」贺年美馔系列，包括多款有吉祥寓意的经典贺年手工点心，更公开金华火腿马仔制作的秘方，让大家以新春盛宴喜迎龙年。

多彩皇宫酒楼推出10款贺年点心！煎堆/金蚝烧卖/发财猪头包

自1998年开业以来，石硖尾老字号酒楼多彩皇宫以传统粤菜，以及即叫即蒸的手工点心，成为街坊多年来的饮茶聚脚点。为迎接马年来临，酒楼点心部老师傅特别创作了多款马年限定的主题点心，款款手工现做，寓意吉祥，绝对是新春必试之选。

点心部师傅每日天未光就开始制作点心，坚持「手工现做、零预制」。而多款贺年点心会由2月15日至23日期间供应，即年廿八至正月初七，包括寓意「金银满屋」的麻香煎堆球、「发财好市」的发菜金蚝大利烧卖、「发财就手」的发菜蒸猪手，以及「福星高照」的发财猪头包等，每款都满载祝福寓意，全部即叫即蒸，新鲜热辣。

马年限定3款「马」字点心 马仔制作秘方大公开

酒楼同步推出马年限定的3款「马」点心，包括千层马拉糕、金华火腿马仔及⁠马蹄糕。其中马拉糕及马仔都是全人手制作，工序繁复。如有三层的马拉糕是由师傅逐层逐层将浓郁奶黄馅铺入马拉糕中，再于面层盖「马仔」吉祥印，口感绵密，寓意一马当先、龙马精神。

金华火腿马仔制作过程大公开

至于金华火腿马仔制作过程同样富心思，酒楼特别公开了制作工序，需经4个步骤，金华火腿马仔才完美诞生，包括︰

炸面条：将面粉、鸡蛋、泡打粉搓揉成面团，擀平切成细条后，下锅炸至金黄酥脆 熬糖拌匀：将煮溶的麦芽糖浆与炸好的面条迅速拌匀。 压模：趁热将拌匀的面条压入模具，并在表面洒上咸香的金华火腿丝。 切块：待其完全放凉后，即可切成方块享用。

多彩皇宫酒楼

地址：石硖尾南昌街美彩楼地下

电话：27780278

营业时间︰7am-11pm

资料来源︰多彩皇宫酒楼