阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 3招秘诀教煮阿根廷家乡菜｜世界煮意

饮食
更新时间：11:00 2026-02-08 HKT
阿根廷烤牛扒做法｜阿根廷牛扒是阿根廷的地道名食，以当地纯天然草饲及无添加激素的优质牛肉炮制。来自首都布宜诺斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，今天示范家乡正宗烤牛扒的做法，并分享配牛扒必备的蘸酱配方，是值得收藏的异国食谱。

阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 地道阿根廷菜

示范菜式：阿根廷烤牛扒

  • 分量：2人份　需时：1天
  • 材料：牛里脊肉 350克、盐 少许、黑胡椒 少许、烟熏盐 适量
  • 青酱：百里香 50克、牛至 50克、迷迭香 30克、欧芹 150克、红尖椒粒 30克、芥花子油 100毫升、橄榄油 30毫升、黑醋 30毫升、盐 1汤匙、黑胡椒 半汤匙
  • 克里奥酱：红甜椒 100克、黄甜椒 100克、青椒 100克、红洋葱  100克、欧芹 30克、芥花子油 100毫升、橄榄油 30毫升、雪莉醋 30毫、盐 1汤匙、黑胡椒 半汤匙

做法：

  1. 红洋葱及三色椒切粒，放入大碗中加芥花子及油橄榄油拌匀，下欧芹、雪莉醋、盐及黑胡椒拌匀，放入雪柜冷藏一晚成克里奥酱。
  2. 百里香、牛至、迷迭香及欧芹放于大碗中，注入芥花子油、黑醋及橄榄油捞匀，加红尖椒粒、盐及黑胡椒拌匀，放入雪柜冷藏一晚成青酱。
  3. 牛里脊肉加盐及黑胡椒调味。平底镬预热至200度，将有脂肪的一边下镬煎2分钟。
  4. 煎出脂肪的油分后，将牛里脊肉每面煎约4分半钟。
  5. 取出牛里脊肉，静置1分钟。将牛里脊肉切厚件，伴青酱、克里奥酱及烟熏盐。

3招秘诀教煎阿根廷烤牛扒

  1. 三色椒是调校克里奥酱的重要食材，能增添清甜味道。
  2. 迷迭香具独特且浓烈香味，是配搭肉扒的天然调味料。
  3. 煎牛扒时调，将平底镬加热至200度，毋须加油，先将牛脂的一边下镬煎出油分，再煎香两边，吃起来充满牛油香气。
多种香草制成的青酱，是阿根廷人锯扒的传统佐酱。
严选阿根廷草饲牛肉炮制  草饲放养 肉味鲜美

烤牛扒是阿根廷最具代表性的经典料理，当地人庆祝节日或假期家庭聚会的都必备这美食。Chef Duilio说，阿根廷牛在广阔的大自然草原环境中成长，无添加荷尔蒙和激素，加上草饲放养，令肉味浓郁鲜香，被誉为纯天然的优质肉品，不同部位的风味与口感各异，烧烤时的火候及时间也不一样。
以牛里脊肉为例，是牛柳最细嫩的位置，肉质嫩滑无筋，脂肪少又肉味香浓，最适合烧烤至5成熟，以保留最多肉汁及最佳质感。

阿根廷菜大厨 优质食材配传统烹技

来自阿根廷布宜诺斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，有逾20年入厨经验，现任中环TANGO Argentinian Steakhouse行政主厨。他曾于阿根廷著名食府担任主厨，带领厨师团队提供优质及高级的餐饮体验。他亦曾获阿根廷美食学院邀请出席亚洲料理研讨会，与不同饮食文化的代表交流厨艺和煮食风格。他对食材要求严谨，坚持由家乡引入新鲜肉扒，并利用传统烹饪手法炮制地道的阿根廷牛扒。

TANGO Argentinian Steakhouse

  • 营业时间：11:30至15:00、17:30至22:30
  • 地址：中环兰桂坊15至16号协兴大厦2楼
  • 查询：2525 5808
  • 网址：按此

文：EH   图：星岛日报

延伸阅读：
韩国菜大厨教煮韩式海鲜石锅 6招贴士炮制地道风味｜世界煮意

越南菜大厨教煮越南软壳蟹米纸卷 5招秘诀还原地道风味｜世界煮意

