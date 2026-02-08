阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 3招秘诀教煮阿根廷家乡菜｜世界煮意

阿根廷烤牛扒做法｜阿根廷牛扒是阿根廷的地道名食，以当地纯天然草饲及无添加激素的优质牛肉炮制。来自首都布宜诺斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，今天示范家乡正宗烤牛扒的做法，并分享配牛扒必备的蘸酱配方，是值得收藏的异国食谱。

阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 地道阿根廷菜

示范菜式：阿根廷烤牛扒

分量：2人份 需时：1天

材料：牛里脊肉 350克、盐 少许、黑胡椒 少许、烟熏盐 适量

青酱：百里香 50克、牛至 50克、迷迭香 30克、欧芹 150克、红尖椒粒 30克、芥花子油 100毫升、橄榄油 30毫升、黑醋 30毫升、盐 1汤匙、黑胡椒 半汤匙

克里奥酱：红甜椒 100克、黄甜椒 100克、青椒 100克、红洋葱 100克、欧芹 30克、芥花子油 100毫升、橄榄油 30毫升、雪莉醋 30毫、盐 1汤匙、黑胡椒 半汤匙

做法：

红洋葱及三色椒切粒，放入大碗中加芥花子及油橄榄油拌匀，下欧芹、雪莉醋、盐及黑胡椒拌匀，放入雪柜冷藏一晚成克里奥酱。 百里香、牛至、迷迭香及欧芹放于大碗中，注入芥花子油、黑醋及橄榄油捞匀，加红尖椒粒、盐及黑胡椒拌匀，放入雪柜冷藏一晚成青酱。 牛里脊肉加盐及黑胡椒调味。平底镬预热至200度，将有脂肪的一边下镬煎2分钟。 煎出脂肪的油分后，将牛里脊肉每面煎约4分半钟。 取出牛里脊肉，静置1分钟。将牛里脊肉切厚件，伴青酱、克里奥酱及烟熏盐。

3招秘诀教煎阿根廷烤牛扒

三色椒是调校克里奥酱的重要食材，能增添清甜味道。 迷迭香具独特且浓烈香味，是配搭肉扒的天然调味料。 煎牛扒时调，将平底镬加热至200度，毋须加油，先将牛脂的一边下镬煎出油分，再煎香两边，吃起来充满牛油香气。

多种香草制成的青酱，是阿根廷人锯扒的传统佐酱。

严选阿根廷草饲牛肉炮制 草饲放养 肉味鲜美

烤牛扒是阿根廷最具代表性的经典料理，当地人庆祝节日或假期家庭聚会的都必备这美食。Chef Duilio说，阿根廷牛在广阔的大自然草原环境中成长，无添加荷尔蒙和激素，加上草饲放养，令肉味浓郁鲜香，被誉为纯天然的优质肉品，不同部位的风味与口感各异，烧烤时的火候及时间也不一样。

以牛里脊肉为例，是牛柳最细嫩的位置，肉质嫩滑无筋，脂肪少又肉味香浓，最适合烧烤至5成熟，以保留最多肉汁及最佳质感。

阿根廷菜大厨 优质食材配传统烹技

来自阿根廷布宜诺斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，有逾20年入厨经验，现任中环TANGO Argentinian Steakhouse行政主厨。他曾于阿根廷著名食府担任主厨，带领厨师团队提供优质及高级的餐饮体验。他亦曾获阿根廷美食学院邀请出席亚洲料理研讨会，与不同饮食文化的代表交流厨艺和煮食风格。他对食材要求严谨，坚持由家乡引入新鲜肉扒，并利用传统烹饪手法炮制地道的阿根廷牛扒。

TANGO Argentinian Steakhouse

营业时间：11:30至15:00、17:30至22:30

地址：中环兰桂坊15至16号协兴大厦2楼

查询：2525 5808

网址：按此

文：EH 图：星岛日报