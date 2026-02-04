米芝莲湘菜「湘上湘」登陆尖沙咀 招牌剁椒鱼头/北京烤鸭 开业限定二人餐$888

近年，愈来愈多高级中菜食府进驻香港，为本地饕客带来更多元化的餐饮选择。连续3年荣获米芝莲指南推介的殿堂级湘菜品牌「湘上湘」，近日正式登陆尖沙咀海港城，由地道湖南主厨彭华强掌舵，冀以精致正宗的湘味，让来自各地的食客都能品尝湖南菜的特色。

米芝莲湘菜「湘上湘」登陆尖沙咀 开业限定二人餐$888

主打经典湘菜 招牌剁椒鱼头/北京烤鸭

「湘上湘」的灵魂人物主厨彭华强，致力演绎湘菜「辣」以外的深度。他将「湘东蒸、湘南炒、湘西熏、湘北煮」四大传统技法融会贯通，呈现出「本味、入味、透味、起味、回味」的五重味觉层次。

餐厅的菜单包含多款招牌之作，其中四大必试招牌包括寓意吉祥的「鸿运当头（剁椒鱼头）」、工序讲究的「北京宴酥皮烤鸭」、原汤慢炖的「古法原汤牛板腩炖毛芋头」，以及风味独特的樟树港辣椒系列菜式。除了招牌菜，餐厅亦提供多款经典湘菜，如「湘宴东安鸡」及「阳雀湖辣椒小炒肉」，展现出「讲究层次、节奏与情感的料理语言」。

尖沙咀设辣椒博物馆/海景露台 新春盛宴早岛优惠

「湘上湘」尖沙咀店位于海港城四楼、占地约16,000呎。大门墙上的「辣椒博物馆」陈列著二十四款源自湖南各地的特色辣椒，由樟树港辣椒、三樟黄贡椒至双峰牛角红椒，一字排开。此外，餐厅设有开扬海景露台，食客可在此远眺维多利亚港与城市天际线。

为庆祝新店开业，「湘上湘」特别推出限定优惠套餐，包括定价$888的「鸿运当头」二人餐（原价$1,680）及定价$1,688的「湘聚珍肴」四人餐（原价$2,266）。于2月16日至2月19日期间，餐厅更会提供「新春盛宴」，凡于2月10日或之前预订，可享早鸟88折优惠，每位低至$880。