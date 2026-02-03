稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应

稻香集团旗下的「壹号渔船」，向来以新鲜优质的食材和传统精湛的粤菜厨艺，在食客心中占有一席之地。最近，为了回馈广大顾客的支持，「壹号渔船」位于大埔及元朗的分店同步推出惊喜点心优惠，周一至周五指定时段内，所有点心均以「小点」价格结算，绝对是点心爱好者不容错过的喜讯！

「壹号渔船」大埔、元朗分店限定点心优惠

即日起至2月13日（五），「壹号渔船」大埔及元朗分店推出全新点心特惠，逢星期一至五，无论是尊、精、大、中、小点，全部划一以「小点」价钱计算，食客可以亲民的价钱，在忙碌的工作日中午，相约同事或三五知己，到「壹号渔船」舒适的环境中，一次过品尝多款心仪美食。

其中，晶莹剔透的鲜虾饺是每桌的必点之选，半透明的饺皮柔韧而带有米香，包裹著原只爽甜弹牙的大虾，鲜味十足。另一款招牌鲍鱼烧卖皇也尽显气派，在黄金比例的猪肉与鲜虾馅料上，添上一只迷你鲍鱼，不仅卖相吸引，更让肉汁丰腴的烧卖增添了海洋的鲜甜层次。此外，炆得软腍入味的豉汁蒸凤爪，胶质丰富，一吮离骨，是佐茶的最佳拍档。

稻香旗下「壹号渔船」优惠详情

优惠期限：即日起至2月13日

适用时段： 星期一至五，7am至4pm（公众假期除外）

适用分店： 大埔店： 大埔富莱花园地下及1楼A舖 (电话: 8300 8127) 元朗店： 元朗怡丰花园地下32舖 (电话: 8300 8002)

条款及细则： 优惠只限堂食。 需另收茗茶及加一服务费。 优惠不适用于公众假期。 如有任何争议，壹号渔船保留最终决定权。



2大酒楼点心优惠 旺角盈馆/马鞍山丽苑酒家

1. 旺角盈馆 早市点心$9.8

旺角创兴广场内的新派酒楼「盈馆」，近日推出早市点心特惠活动，每款点心只需$9.8即可享用，而且每桌客人入座后可无限量点选。所有点心均由资深点心师傅手工制作，从搓皮、包馅到塑形，每个工序都认真处理，让食客感受到传统手作的用心与温度。

2. 马鞍山丽苑酒家 点心孖宝$38.8

位于马鞍山耀安邨的丽苑酒家，针对午市及下午茶时段推出限时优惠，只需$38.8便可在多款蒸点及煎炸点心中任意挑选两款，组成「点心孖宝」，包括蟹籽烧卖皇、香煎小米糕、蒸粉果、酱皇蒸凤爪、香煎虾米肠、蚝皇叉烧包等多款经典选择。

