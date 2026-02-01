三十年老菜脯百花海参做法/材料一文睇｜莫佑师傅4招秘诀教煮潮粤菜 潮艺馆董事兼行政主厨｜香港情味

三十年老菜脯百花海参做法｜ 擅长将潮州菜结合粤菜的莫佑师傅（潮艺馆董事兼行政主厨），用心钻研两者精髓，他今天示范的三十年老菜脯百花海参，选材和烹法均融合了两地的饮食精华，展现个人精湛厨艺。

三十年老菜脯百花海参做法/材料 新年美食

示范菜式：三十年老菜脯百花海参

粤菜讲求鲜美与味道分明，莫师傅表示，三十年老菜脯百花海参的烹饪手法，便融合了广东不同地区的饮食风格。

三十年老菜脯百花海参材料：

材料：海参/已浸发 1条、墨鱼胶 80克、老菜脯 35克、虾米 40克、大地鱼肉 20克、姜肉 20克、蒜头 20克、干葱 10克、油 适量、水 250毫升、盐 少许、糖 少许、鸡粉 少许、沙嗲酱 30克、生粉 少许、生粉水 适量、老抽 少许、脆浆 适量

三十年老菜脯百花海参做法：

虾米汆水及沥干。姜肉切粒，蒜头和干葱一开二。烧滚油炸姜粒、蒜头及干葱至金黄色，沥油。 老菜脯切幼粒。起油镬炒香虾米，姜、蒜及干葱回镬，加大地鱼炒香，加水煮5分钟成汤隔渣。 将汤浸海参2小时，汤汁留用。老菜脯汆水及沥干，白镬用小火炒香。墨鱼胶加盐、糖、鸡粉及老菜脯拌匀。 吸干海参水分，扑上一层生粉，酿入老菜脯墨鱼胶。将海参酿有墨鱼胶的一面向下，煎至金黄色。 吸干海参表面油分，加少许浸过海参的汤汁，放入蒸炉蒸3分钟。海参沾上脆浆，炸至金黄色，切件。 起油镬爆香沙嗲酱，加适量浸过海参的汤汁煮滚，用生粉水埋芡及老抽调色，淋在碟中再放海参。



要炸海参够酥脆，必须上生粉。

莫佑师傅4招秘诀 教煮三十年老菜脯百花海参

如何令炸海参更香脆？

墨西哥野生刺参肉厚嫩滑，适合各种烹法。 三十年老菜脯的味道甘香咸鲜，能增加海参的味道层次。 大地鱼具独特香味，用来煮汤汁分外鲜甜。 炸海参沾上脆浆前，除要吸干表面水分外，还要均匀扑上一层薄生粉，可黏附酿入的虾胶及更酥脆。



莫佑师傅感言：两种风味相辅相成

我是莫佑，在厨房里站了十六年。

我的路，从潮州打冷开始。那卤水的浓香、鱼饭的鲜纯，是我味觉的根。但后来与粤菜相遇，我才真正打开了眼界。粤菜对时令的敏锐、对本味的追求，像一束光，照亮了我对传统的思考。

这些年，我做的不是简单的融合，而是让潮州与粤菜在我手中对话。潮菜的底蕴，赋予菜肴深厚的骨架；粤菜的清鲜灵动，带来呼吸与季节感。我始终相信，尊重时令、追求新鲜、享受食材本味，是烹饪不变的核心。

就像这次示范的「三十年老菜脯百花海参」。三十年陈的老菜脯，是潮州时间的沉淀，咸香醇厚如墨。海参丰腴柔糯，是海的馈赠。我以粤菜「百花酿」的细腻工法，将鲜甜虾胶融入其中，让老菜脯的深沉与海参的鲜润，在口中缓缓展开一场风土与时间的对话。这道菜里，有潮州的魂，也有粤菜的形。

对我而言，潮州菜与粤菜，从非对立，而是相辅相成的双轨。十六年的灶火，炼的是手艺，也是心态——守稳传统的根，张开创新的翼，让每一道菜都诚实地说出食材的故事，抵达当下的餐桌。

这便是我，一个厨师十六年的修行。

1.最难忘的美食？

番茄炒蛋。莫师傅认为新鲜即制的番茄炒蛋，吃起来热腾腾且香气扑鼻，是小时候最爱吃的下饭菜。这道家常料理不但可口又鲜美，也是记忆中最能代表家的味道。

2.最具挑战性的食材？

柚皮。莫师傅觉得柚皮虽是平凡又不值钱的食材，但要烹饪成美味佳肴，必须经过水煮、挤压、浸泡多个反复工序处理，然后利用上汤慢慢煨煮至入味，才能去掉苦涩，变得清香软绵，每个步骤均甚考师傅手艺与耐心。

文：EH 图：星岛日报