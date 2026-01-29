再有酒家结业！将军澳翠园惊传营业至月底 不足一年两分店结业

酒楼结业潮未完？！踏入2026年，再有酒家传出结业消息。美心集团旗下连锁酒家「翠园」位于将军澳新都城中心二期的分店，有酒楼职员向食客宣告，该分店「因租约期满，将于1月31日结业」，令不少街坊食客大感愕然。

将军澳新都城翠园结业！最后营业至1月31日

将军澳新都城翠园将于本月底（1月31日）结业。(资料图片)

美心集团旗下的「翠园」始于1971年，是美心首家粤菜酒楼，主打精致的粤式点心佳肴及优雅的用膳环境，在香港家传户晓，于香港餐饮界占有一席之地。然而，其位于将军澳新都城的分店，近日却传出结业消息。

据「翠园」职员透露，将军澳新都城分店的租约即将期满，因此最后营业日为1月31日。职员亦补充，居住在将军澳区的食客日后若要光顾，将需要移步至最近的PopCorn商场分店。

美心旗下粤菜酒家 一年执两分店

翻查资料，连同是次新都城分店，该集团在不足一年内已有两间分店结业，上一间为去年三月结束营业的旺角新世纪广场分店。

根据集团官方网站显示，「翠园」目前在香港仍有8间分店，分别位于沙田、葵涌、元朗、大埔等地。是次结业意味著将军澳区的分店将由两间减至一间，对区内食客的选择带来一定影响。



《星岛头条》正向美心集团了解事件。



翠园（新都城中心二期）