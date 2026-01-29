再有酒家结业！将军澳翠园惊传营业至月底 不足一年两分店结业
更新时间：19:42 2026-01-29 HKT
发布时间：19:42 2026-01-29 HKT
发布时间：19:42 2026-01-29 HKT
酒楼结业潮未完？！踏入2026年，再有酒家传出结业消息。美心集团旗下连锁酒家「翠园」位于将军澳新都城中心二期的分店，有酒楼职员向食客宣告，该分店「因租约期满，将于1月31日结业」，令不少街坊食客大感愕然。
将军澳新都城翠园结业！最后营业至1月31日
美心集团旗下的「翠园」始于1971年，是美心首家粤菜酒楼，主打精致的粤式点心佳肴及优雅的用膳环境，在香港家传户晓，于香港餐饮界占有一席之地。然而，其位于将军澳新都城的分店，近日却传出结业消息。
据「翠园」职员透露，将军澳新都城分店的租约即将期满，因此最后营业日为1月31日。职员亦补充，居住在将军澳区的食客日后若要光顾，将需要移步至最近的PopCorn商场分店。
美心旗下粤菜酒家 一年执两分店
翻查资料，连同是次新都城分店，该集团在不足一年内已有两间分店结业，上一间为去年三月结束营业的旺角新世纪广场分店。
根据集团官方网站显示，「翠园」目前在香港仍有8间分店，分别位于沙田、葵涌、元朗、大埔等地。是次结业意味著将军澳区的分店将由两间减至一间，对区内食客的选择带来一定影响。
《星岛头条》正向美心集团了解事件。
翠园（新都城中心二期）
- 地址：将军澳宝琳欣景路8号新都城中心二期1楼1033-38号舖
- 电话：2613 2883
- 营业时间：星期一至日 7:30am-4pm；5:30-10:30pm
- 最后营业日：2026年1月31日（六）
延伸阅读：酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT