文华东方酒店自助餐买一送一！人均$395起任食波士顿龙虾、雪蟹脚、鲍鱼

香港文华东方酒店内的快船廊以典雅环境与上乘佳肴深受欢迎。最近，餐厅与旅游平台合作推出惊喜快闪优惠，半自助午餐及自助晚餐均有买一送一或买二送二折扣，人均最低价$395起，即可无限享用多款时令海鲜与环球美食。

想在午间享受一场写意的盛宴，平日的半自助午餐是绝佳选择。快船廊的自助餐桌上准备了六款新鲜直送的海鲜，当中包括肉质饱满的波士顿龙虾钳、纽西兰青口、爽口海螺、鲜甜雪蟹脚、丰腴面包蟹及挪威冻虾，单是海鲜已值回票价。

此外，更有任食寿司刺身、沙律吧、精选汤品及甜品车，让人目不暇给。午餐更可从六款现煮主菜中任选其一，选择包括红烧鱼肚拌鲍鱼、肉汁丰富的烤美国顶级牛肋排及香气四溢的海南鸡饭等，满足不同口味。

晚市的自助餐体验则更为丰盛，海鲜选择升级至八款，包括开边波士顿龙虾、大连鲍鱼、雪蟹脚及法国蓝青口等，让海鲜爱好者大快朵颐。季节限定菜式同样出色，例如惹味的咸蛋黄炒虾、肉嫩皮滑的广式豉油鸡、以及充满镬气的广式酱油鸡。烤肉区更是焦点所在，由专人为您奉上慢烤特级美国牛肋排，外层焦香，内里软嫩多汁，搭配约克郡布甸及香浓肉汁，带来最传统的英式风味。

除了海鲜与烤肉，快船廊的自助餐亦网罗了世界各地的佳肴。日式美食区提供多款新鲜刺身，如三文鱼、吞拿鱼、带子等，还有各款精致手握寿司及手卷。想吃点热食，中式面档提供清汤牛腩、龙虾爪、虾等丰富配料，可自由搭配上海幼面、米线或粉丝。最后，别错过满载自家制雪糕的甜品车与芝士手推车，为这场盛宴画上完美句号。