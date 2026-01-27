连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)

以新派创意点心而闻名的「蒸庐」，向来是饕客们的口袋名单，其精致的菜式和舒适的环境深受食客欢迎。最近，在沙田、荃湾、九龙湾均有设店的「蒸庐」，推出震撼市场的快闪折扣。其中「特选点心炖汤二人餐」限量提供5折优惠，折后每位仅需$60，即可享用一顿包含笼仔饭、炖汤及手工点心的丰富套餐，认真抵过酒楼。

连锁点心专门店蒸庐推5折二人餐！叹足虾饺、烧卖、笼仔饭、炖汤

这次优惠中最瞩目的，无疑是限量5折的「特选点心炖汤二人餐」。套餐在主食方面诚意十足，食客可从两款特色笼仔饭中任选其一，不论是「浓香流心蛋牛肉饭」，将金黄流心蛋液与嫩滑牛肉及热饭拌匀的丰腴滋味，还是「鲷鱼丝金沙肉饼饭」，品尝鲷鱼的鲜甜与咸蛋黄肉饼的咸香交织，两款都令人回味。套餐更搭配一盅「远年陈皮川贝冰糖炖雪梨」，入口清甜滋润，尤其适合干燥天气。此外，点心绝不马虎，包含皮薄馅满的「晶莹虾饺皇」、鲜味十足的「蟹籽烧卖皇」，以及造型独特的「云石芝麻包」，整份套餐内容丰富，绝对是物超所值。

86折食点心拼盘 人均低至$69

除了主打的5折套餐，「蒸庐」还为不同食客准备了另外两款优惠选择。对于烧卖爱好者，「特色烧卖拼盘」是绝佳之选，可以86折优惠价，一次过品尝包括经典的「蟹籽烧卖皇」、惹味的「四川麻辣牛肉烧卖」、创新的「香菇鸡肉烧卖」及清新的「青葱芥辣烧卖」四种口味。若想体验「蒸庐」的十款招牌点心，则可选择68折的「十大特色点心二人餐」，当中包括「抹茶流汁叉烧包」、「一口咸水角」、「红豆杞子桂花糕」等，一次过满足对多样点心的渴望。

【限量 5 折】特选点心炖汤二人餐 优惠: $120/2 位 (平均 $60/位)，原价 $240/2 位 套餐包含: 笼仔饭 (任选一款)、炖雪梨、晶莹虾饺皇、蟹籽烧卖皇、云石芝- 麻包。

【86 折】特色烧卖拼盘 优惠: $138/2 位 (平均 $69/位)，原价$80/位 套餐包含: 蟹籽烧卖皇、四川麻辣牛肉烧卖、香菇鸡肉烧卖、青葱芥辣烧卖。

【68 折】十大特色点心二人餐 优惠: $176/2 位 (平均$88/位)，原价$260/2 位 套餐包含: 晶莹虾饺皇、蟹籽烧卖皇、鲜虾菜苗饺、抹茶流汁叉烧包、云石芝麻包、潮州粉果、一口咸水角、蒜香鲜虾春卷、红豆杞子桂花糕、玫瑰豆沙煎软饼。

优惠详情 预订日期: 2026年1月27日 15:00 至 2月2日 23:59 用餐日期: 2026年1月28日 至 3月31日 条款细则: 优惠适用于情人节及农历新年，所有套餐已包含茶芥及加一服务费，并需两位起预订。



蒸庐分店地址

沙田店: 沙田石门安群街3号京瑞广场1期2楼225号舖

荃湾店: 荃湾杨屋道88号Plaza88 1楼107-108号舖

九龙城店: 九龙城启德承启道38-39号启德体育园启德零售馆32楼M3-205号舖

