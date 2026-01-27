大家乐超值烧味孖宝优惠！$60有半斤叉烧+半只五指毛桃鸡 一连4日3pm后抢购

大家乐再度推出$32特价叉烧！连锁快餐店向来是港人解决三餐的热门选择，近日大家乐推出限时外卖烧味优惠，以超划算的价钱，让顾客能轻松为家庭晚餐斩料加餸。当中全新的「$60烧味孖宝」组合，有齐五指毛桃鸡及叉烧，一次过有两款招牌烧味，绝对是省时又美味的晚餐首选。

大家乐半斤叉烧优惠每次推出都会掀起全城抢购热潮

提到大家乐的烧味，许多食客都会立即想起曾掀起全城抢购热潮的「$30半斤叉烧」优惠，此优惠长期以来深受欢迎，因价格亲民且品质稳定，比起坊间不少烧味档更为实惠，每次推出总能成为城中热话，更获不少网民大赞性价比高。

大家乐$60烧味孖宝优惠一连4日供应

由即日起至1月30日期间，大家乐一连4日再度推出「超值家餸有得拣」的$60烧味孖宝优惠。这个组合非常适合想食得丰富的家庭，孖宝包括半斤份量的叉烧及半只五指毛桃鸡，适合一家大细享用。

大家乐的叉烧素来有口碑，于自设烧味工场每日新鲜明火烧制，肥瘦均匀，软腍多汁。而五指毛桃鸡则是另一款招牌烧味，鸡肉口感嫩滑，更渗透著五指毛桃独特的香味，清新不腻。

$10起加配糖水/葡挞/鸡翼/红肠

除了孖宝优惠，顾客亦可以根据个人喜好选择单点。想尽情享受叉烧的美味，可以$32单点价购买足半斤的份量；若喜欢五指毛桃鸡的话，则可以$49的优惠价购买原只一斤重的免斩鸡，或以$68选择斩件服务，方便食用。

为了让晚餐更圆满，大家乐还贴心增设「加餸专区」，只需以$10优惠价，即可加购白饭及糖水各一碗，或换购两件香酥松化的葡挞。另外，加$12则可加配卤水鸡中翼拼红肠，或是卤水鸡肾拼红肠，让整顿饭菜变得更为丰盛。

大家乐「超值家餸有得拣」优惠

2大连锁快餐优惠 一粥面/大快活

1. 一粥面︰快闪优惠$99羊腩煲

一粥面由1月28日至30日限时推出暖胃煲仔菜优惠，原价$198的枝竹羊腩煲，现以半价$99发售。这道菜选用一磅肥瘦均匀的羊腩，配以秘制酱汁焖煮，并附送一份唐生菜，性价比极高。餐厅亦同步推出另一款经典小菜红烧原只猪手，可以$38的优惠价购买，无论是佐饭或加餸，都是实惠的选择。

2. 大快活︰App会员尊享全单8折

连锁快餐集团大快活由即日起至1月30日，其手机App会员可享限时优惠。会员透过App点选各时段的堂食或外卖，结账时全单即享8折。优惠涵盖全日4市的套餐及单点美食，但折扣不适用于购买零售产品、千层花型蛋挞、指定茶市与晚市套餐，以及盆菜和派对美食。

资料来源︰大家乐 Café de Coral、大快活 Fairwood、一粥面