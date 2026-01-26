瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极

临近农历新年，各大超级市场都会将各式各样新年贺礼上架，方便消费者买来送给亲朋好友。最近，一款由本地品牌推出的黑朱古力蛋卷在Threads爆红，标明与瑞士朱古力品牌合作，随即吸引不少网民入手，有人大赞可可味浓厚，只需用微波炉稍稍加热，即可品尝到浓郁的流心黑朱古力酱，部分超级市场一上架即沽清，「转头就一盒都冇」；与此同时，有网民认为蛋卷味道名过于实，形容蛋卷外皮偏硬，内馅亦未见有流心，形容「唔买完全唔会后悔」，即睇详情！

超市朱古力蛋卷Threads爆红！现货极速沽清：「转头就一盒都冇」

最近，本地品牌「珍懿坊」首次与瑞士朱古力品牌Lindt合作，推出全新70%黑朱古力蛋卷系列，分别有「70%黑朱古力流心蛋卷」及「70%黑朱古力蛋卷」。据品牌官方介绍，两款蛋卷均选用70%黑朱古力制作，其中「70%黑朱古力流心蛋卷」外层是香脆蛋卷，内馅则有浓度的流心黑朱古力，味道浓而不腻。

网民评价两极：朱古力控要买VS唔试唔后悔

两款黑朱古力蛋卷在超级市场上架后，随即吸引不少网民入手，同时分享部分超市货量明显减少，提醒大家想试要尽快入手：「Lindt黑朱古力蛋卷好dope！惠康买一送一但得一盒」、「被佢外表吸引我，目测朱古力味最少货，想试要快，百佳同样有售，价钱一样。」有网民入手后在社交平台Threads分享试食心得，部分认为蛋卷味道好，「微波炉叮几十秒就有流心效果，外脆内溶、朱古力香爆」、「朱古力控要买，买咗细盒，唔会甜，可惜无佢讲既流心，但都好食。」

不过，亦有部分人指出味道一般，名过于实，而且以价钱而言性价比偏低，「个蛋卷皮硬到核爆，之后中间个朱古力同所谓流心有好大距离，一啲都唔流心！悭啲钱，有人请先食，唔买真系完全唔会后悔」、「确实少少硬，蛋卷来讲唔算脆，但佢个味道可以，我略嫌唔够苦，89蚊值得试一次，过100蚊唔会买」、「早排试左，比较硬，整体都做到似微苦朱古力，但一定唔值89.9，如果$50左右价位， 可以一战。」

来源：Threads、janeeroyale@Instagam

文：LW