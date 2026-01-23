茶皇殿/屯门茶皇渔港推$166/位食阿拉斯加长脚蟹＋小菜炖汤优惠套餐  

素以性价比高闻名的街坊酒楼「茶皇殿」及「茶皇渔港」，一直深受食客欢迎，最近推出「帝皇蟹 x 小菜炖汤套餐」，6人同行，即可以$996的震撼价，品尝重达4斤的清蒸阿拉斯加长脚蟹，以及多款镬气小菜，人均消费仅$166起，相当抵食。

茶皇殿／茶皇渔港限时优惠！$166/位叹4斤重阿拉斯加长脚蟹＋小菜炖汤

「茶皇殿」及「茶皇渔港」今次优惠套餐焦点，无疑是重达4斤的阿拉斯加蟹皇。由经验丰富的厨师团队主理，以最传统的清蒸方式，完美保留蟹肉的鲜甜与弹牙口感。每一口都充满海洋的鲜味，蟹膏甘香丰腴，绝对是极致的味觉享受，教人回味无穷。

镬气小菜精选＋是日足料炖汤

除了主角阿拉斯加蟹皇，套餐更包括多款镬气小菜，完美展现茶皇殿的厨艺功架。套餐可选价值$98至$118的镬气小菜一款，选择繁多，全部即叫即炒，镬气十足。其中，「京葱炒牛肉」以嫩滑牛肉配上京葱的香气，惹味下饭；「蜜梅柚子京烧骨」则酸甜开胃，最适合一家大小的口味。

套餐中的「厨师发办炖汤」亦是诚意之作。每日由主厨精心挑选最新鲜的时令食材，以传统粤式炖汤方法，经过长时间慢火精炖而成。

抢购日期： 1月23日 15:00 起

预订日期： 即日起至3月8日

适用分店： 全港10家茶皇殿及茶皇渔港分店通用

注意事项： 现场需按阿拉斯加蟹实际斤两收取费用。 另收原价加一服务费及6位茶芥。 菜式只供参考，以餐厅当天供应为准。



