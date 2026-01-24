连锁台式烧肉$78起午市半自助餐！五花肉/牛板腱/牛舌+30款小食甜品无限任食 台式小吃/樱花虾拌饭

天气寒冷最适合叹烧肉！近日，连锁烧肉店「安平烧肉」推出午市限时优惠，最平$78起即可享用午市半自助套餐，任拣五花肉、牛板腱、牛舌、牛肩胛、A4和牛等高质肉类，同场还有30款小食、甜品可无限任食，包括：各式台式小吃、安平樱花虾拌饭、各类蔬菜、布丁、雪糕等，选择十分丰富！即看下文了解详情。

连锁烧肉店推$78起午市半自助套餐！ 任拣五花肉/牛板腱/牛舌

连锁烧肉店「安平烧肉」推出全新午市半自助烧肉放题套餐，于星期一至日中午12点至下午3点半供应，每位$78起即可任食75分钟！午市烧肉半自助放题有10款定量烧肉套餐，包括：牛腹肉、猪五花肉、鸡腿肉、安格斯牛板腱、牛舌、牛肩胛、牛颈脊、A4和牛等高质肉类可供选择，还有多款台式酱汁，可随口味自由配搭。若尚嫌未够喉，也有16款追加食品提供，保证食得满足！

30款小食甜品无限任食 台式小吃/安平樱花虾拌饭

自助区设有超过30款小食、甜品可无限任食。熟食方面，有安平樱花虾拌饭、单骨鸡翼、醉香牛舌等；冷盘方面，也有泡菜、凉拌青瓜等选择；另有多种炸物及小食，如盐酥鸡、炸蚝卷；甜品区则有软雪糕、不同口味蛋糕、布丁，以及多款罐装饮品，性价比十足！

安平烧肉 旺角分店

地址：旺角弥敦道593-601号创兴广场9楼全层

营业时间：星期一至四 12:00 - 15:30 及16:30 - 23:00 / 星期五至日 12:00 - 15:30 及16:30 - 00:00

电话：3953 9323

安平烧肉 荃湾分店

地址：荃湾众安街55号大鸿辉（荃湾）中心17楼全层

营业时间：星期一至日 12:00 - 15:30 及16:30 - 23:00

电话：3953 9333

安平烧肉 将军澳分店

地址：将军澳唐贤街9号Popcorn商场2楼PopFood 4号舖

营业时间：星期一至日 12:00 - 15:30 及 16:30 - 23:00

电话：3953 9343

图片及资料来源：安平烧肉、小红书@Creamfun

文：Y