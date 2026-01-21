连锁酒楼新春鲍鱼盆菜$698起！再送免费烧鹅、龙趸/减$20礼券 总值高达$900 全年适用！
农历新年庆祝活动离不开美食，而一顿丰盛的盆菜更是团年饭桌上的主角。连锁酒楼「稻香集团」向来以高性价比见称，今年新春再度推出用料十足的贺年盆菜，但最瞩目的焦点，绝对是其极具诚意的回赠优惠——凡购买盆菜，即送总值高达$900的礼券，让您一顿新年大餐的消费，化为全年持续的著数！
稻香新春鲍鱼盆菜$698起！送免费烧鹅、龙趸／减$20礼券
稻香$900礼券包全年适用！
顾客凡惠顾稻香新春盆菜，即可获赠价值高达$900的礼券，更涵盖了集团旗下餐厅的各个时段，由早市的$5美食特惠券，到午市、下午茶及晚市皆可使用的$20特惠券，甚至可用于购买 时令产品的$30特惠券，以及在午市及晚市可以免费兑换烧鹅或龙趸的餐券，让消费者在2026年任何时候都能享受到稻香的美食优惠。
稻香盆菜$900礼券包
- 早市$5特惠券 x20张／5张
- 午市／下午茶／晚市$20特惠券 x20张／10张
- $30特惠券
- 午市免费餐券 x2张
- 晚市免费餐券 x2张
稻香足料鲍鱼盆菜$698起
虽然$900礼券极为吸引，但作为主角的稻香盆菜本身同样份量十足，精品鲍鱼盆菜$698（足5位用）；极品鲍鱼盆菜$1098（足8位用）。稻香坚持选用上乘食材，确保每一位食客都能品尝到传统盆菜的精髓。盆菜中包含了口感丰腴、充满胶质的滋补花胶，以及焖得软腍入味的厚身大花菇。
为了提升整体鲜味，盆菜更加入了甘香的瑶柱和爽滑弹牙的海参。底层的时令蔬菜充分吸收了上层食材流下的浓郁肉汁，清甜解腻，达致完美平衡。开盖瞬间香气四溢，绝对是团年饭、开年饭及公司春茗的体面之选。
稻香新春盆菜优惠详情
- 优惠主题：买盆菜即享$900礼券回赠
- 适用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、稻香渔港巿集全线分店。
资料来源：稻香集团
