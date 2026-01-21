Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼新春鲍鱼盆菜$698起！再送免费烧鹅、龙趸/减$20礼券 总值高达$900 全年适用！

饮食
更新时间：16:40 2026-01-21 HKT
发布时间：16:40 2026-01-21 HKT

农历新年庆祝活动离不开美食，而一顿丰盛的盆菜更是团年饭桌上的主角。连锁酒楼「稻香集团」向来以高性价比见称，今年新春再度推出用料十足的贺年盆菜，但最瞩目的焦点，绝对是其极具诚意的回赠优惠——凡购买盆菜，即送总值高达$900的礼券，让您一顿新年大餐的消费，化为全年持续的著数！

稻香新春鲍鱼盆菜$698起！送免费烧鹅、龙趸／减$20礼券

稻香新春鲍鱼盆菜$698起！送免费烧鹅、龙趸／减$20礼券
稻香新春鲍鱼盆菜$698起！送免费烧鹅、龙趸／减$20礼券
稻香新春鲍鱼盆菜$698起！送免费烧鹅、龙趸／减$20礼券
稻香新春鲍鱼盆菜$698起！送免费烧鹅、龙趸／减$20礼券

稻香$900礼券包全年适用！

顾客凡惠顾稻香新春盆菜，即可获赠价值高达$900的礼券，更涵盖了集团旗下餐厅的各个时段，由早市的$5美食特惠券，到午市、下午茶及晚市皆可使用的$20特惠券，甚至可用于购买 时令产品的$30特惠券，以及在午市及晚市可以免费兑换烧鹅或龙趸的餐券，让消费者在2026年任何时候都能享受到稻香的美食优惠。

稻香盆菜$900礼券包

  • 早市$5特惠券 x20张／5张
  • 午市／下午茶／晚市$20特惠券 x20张／10张
  • $30特惠券
  • 午市免费餐券 x2张
  • 晚市免费餐券 x2张

稻香足料鲍鱼盆菜$698起

虽然$900礼券极为吸引，但作为主角的稻香盆菜本身同样份量十足，精品鲍鱼盆菜$698（足5位用）；极品鲍鱼盆菜$1098（足8位用）。稻香坚持选用上乘食材，确保每一位食客都能品尝到传统盆菜的精髓。盆菜中包含了口感丰腴、充满胶质的滋补花胶，以及焖得软腍入味的厚身大花菇。

为了提升整体鲜味，盆菜更加入了甘香的瑶柱和爽滑弹牙的海参。底层的时令蔬菜充分吸收了上层食材流下的浓郁肉汁，清甜解腻，达致完美平衡。开盖瞬间香气四溢，绝对是团年饭、开年饭及公司春茗的体面之选。

稻香新春盆菜优惠详情

  • 优惠主题：买盆菜即享$900礼券回赠
  • 适用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、稻香渔港巿集全线分店。

 

资料来源：稻香集团

 

同场加映：连锁酒楼推无限时一人火锅放题！$218任食时令海鲜/特级安格斯牛 星期一至日划一价

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
00:46
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
社会
7小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
21小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
18小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
8小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
饮食
5小时前