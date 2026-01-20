元朗大宝冰室火速开分店！？爆红肉饼饭进驻甲级商厦地舖 网民一原因唔睇好：热潮产生错觉

网络热潮的威力，足以令一间寂寂无闻的食肆一夜爆红。近月，元朗大宝冰室因一篇「肉饼饭」潮文在社交平台上意外疯传，吸引大批食客慕名而来。然而，热潮之下，冰室火速开设分店的消息，却引来网民热议，不少人对其前景表示担忧，是「热潮错觉」引发的高风险决策。

肉饼饭潮文带挈！？元朗大宝冰室火速开分店 进驻甲级商厦地舖

近日，有网民发现「大宝冰室」已于同属元朗区，邻近朗屏西铁站的甲级写字楼「虹方 The Rainbow」地舖开设分店。据发现新店的网民向老板查询，新店确实为「大宝冰室」的分店，门外亦贴有「大宝冰室新店试业」的大字作招徕，同样有售肉饼饭、番茄汤等招牌菜，似乎是店家希望把握时机，将热潮带来的人气转化为更稳定的客源。

《星岛头条》记者正就开设分店一事向「大宝冰室」查询，惟截稿前仍未获回复。

网民忧大宝冰室扩张决定过于冒进

然而，冰室火速扩张的决定，随即在网上引发热议。不少网民对「卖咗几个月肉饼就可以开分店」的速度感到惊讶，并对此举提出质疑，当中更有留言担心冰室的爆红只是因网络热潮昙花一现，直指这个决定是一场高风险的赌博，「唔怕得罪讲，个老板太冒险，似乎唔知网上潮流起跌波幅，大过窝轮期指。今日红到爆，听日已经拍晒乌蝇」、「一个热潮产生错觉」。

有熟悉该区的网民对新店选址表示隐忧，直指虽然新址邻近铁路站，但「呢条街人流少过旧舖好多」，热潮一旦退却，新店将面临缺乏稳定客流的严峻考验。与此同时，早前有消息指「大宝冰室」旧店业主趁势以1300万放售舖位，让部分网民猜测「搬舖可能系逼不得已」，冰室的扩张或许与旧址的业权变动有关。

大宝冰室一篇肉饼饭潮文引爆的「流量密码」

上月开始，社交平台Threads上突然被「元朗大宝冰室肉饼饭」的食评洗版，文中以「全亚洲最优秀嘅肉饼饭」、「元朗大师级肉饼工匠嘅手工之作」等极度夸张手法，大力推荐该店的肉饼饭。经网民追查，发现源头来自一名网友自去年五月起，持之以恒地在不同帖文下留言宣传，最终成功触发平台演算法，令「大宝冰室肉饼饭」一度成为网络上的流量密码。

突如其来的爆红，令冰室老板一家也始料未及，生意好到一度需要恳请网民「如果唔近元朗，最好迟啲先试」，以免因人手不足而影响服务质素。

资料来源：jovy_ip、harveytse_1028