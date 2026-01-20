Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大型茶艺市集1月上环开锣 60年老字号茶庄/人气抹茶店/台湾茶商参展 指定日子免费派丝袜奶茶

饮食
更新时间：13:33 2026-01-20 HKT
发布时间：13:33 2026-01-20 HKT

大型茶艺市集1月上环开锣！「TEA ROUND茶回」作为香港年度最大型茶艺盛事，将于2026年1月30日回归PMQ元创方。活动汇聚本地及海外50个茶庄、美食与茶具品牌，当中不乏本地传统茶行与新一代品牌，如60年老字号「茗香茶庄」、传承四代的「华茶馆」、观塘人气抹茶店「初缘」，除了茶饮外亦带来不少美食，如铁观音意式雪糕、海盐焦糖铁观音卷蛋、茶味麻糬等，指定日子更会免费派丝袜奶茶，各位茶客不可错过。

大型茶艺市集1月上环开锣 60年老字号茶庄/人气抹茶店/台湾茶商参展

年度茶艺界盛事「TEA ROUND茶回」由1月30日至2月1日于上环PMQ元创方举行，活动以「拼配味道、拼凑文化」为主题，汇聚本地及海外50个茶庄、美食与茶具品牌，届时 PMQ 地面广场将化身城中最大型茶文化热点，由茶叶礼盒、茶特调饮品、烘焙美点、陶瓷茶具以至生活精品应有尽有。无论是资深茶客还是初学者，都能在这里找到心仪的茶饮与活动。

活动将传统茶行与新一代茶品牌完美融合，呈现茶艺界的大拼配盛况。拥有60年历史的「茗香茶庄」带来独家炭焙潮州工夫茶，香气浓郁回甘持久；传承四代的「华茶馆」推出TEA ROUND限定款「普洱拼香片」，将普洱的醇滑陈香与茉莉香片的清幽花香巧妙结合，重现传统麻雀馆经典风味。BE MY TEA及「初缘」分别以贵州及日本精品抹茶特饮为主打，口感细腻清新；Plantation则推出以精品茶叶酿制的Kombucha，酸甜平衡、风味独特。

海外阵营同样出色。来自福州的茶商展示武夷山非遗传承人大红袍及福州茉莉花茶工艺，香气馥郁持久；台东与南投的「二方工作室」由两位茶艺比赛活跃主理人带来独特风土茶席体验，展现台湾山林茶的自然韵味。台北酒吧Astea推出Tea Cocktails，适合喜欢微醺小酌的茶迷；广岛的TeaFactoryGen以零肥料、无农药自然栽培方式种植茶树，其精品焙茶强调五感判断焙度，偏向轻焙，香气干净、味道柔和甜美明显。以色列HOYUMTEA则带来一系列香料茶与野放茶，风味独特，开拓茶迷视野。

茶主题美食 必试铁观音意式雪糕/卷蛋 

多个美食品牌推出与茶完美搭配的限定小食。「添好运」提供会场独家迷你马拉糕及叉烧饭，松软香甜与茶饮相得益彰；Verona Gelato带来「拼配铁观音」雪糕，铁观音茶香浓郁突出；琉璃菓子推出海盐焦糖铁观音卷蛋及四季春茶凤梨卷蛋，口感香甜烟韧；麻糬研究所带来茶味水果麻糬；「十常八九」则以「小卖部」概念唤起大家童年回忆，炮制多款以茶入馔的小食，相信会成为打卡焦点！

名茶美食以外，茶具选择亦不少。深受文青欢迎的「百川纳」和 tete，其出品的陶器既简约又富艺术感；「朢三楼」则以香港手造茶器闻名，质感与线条独一无二，加添品茶视觉和味觉享受。临近农历新年，TEA ROUND 更是办年货好地方！多个品牌分别推出新年茶礼盒，亮点有「想爷爷了」的「爱马氏」马年白茶饼，包装玩味十足，采用三个不同年份、节气与品种拼配，果香、柔甜鲜爽，味道变化多端。

指定日子免费派丝袜奶茶

指定日子免费派丝袜奶茶
指定日子免费派丝袜奶茶

现场特别设立流动茶车，由知名奶茶师傅亲自坐镇，每天1pm至4pm免费派发经典港式丝袜奶茶。1月30日由「香港情怀（香记咖啡）」代表主理，1月31日邀得「金二少」Isaac Chau，2月1日则由Chart Coffee的Wilson Chung示范冲制。参加者可近距离欣赏丝袜冲茶的传统技艺，品尝不同茶底拼配与淡奶组合带来的层次风味。

多场茶艺体验工作坊+普洱拼配展览及品鉴 

活动设有多场精彩工作坊。
活动设有多场精彩工作坊。

活动设有多场精彩工作坊，包括「一日奶茶拼艺师」体验，学习茶底与淡奶的Mix and Match；「宋式点茶工作坊」重现抹茶拿铁前身，亲手创作茶汤图案；「第十九届台南府城封茶」让参加者封存2025梨山炭焙乌龙茶，写下祝福，岁月催化后风味更丰富。普洱爱好者可参加新星茶庄的「普洱和谐之美」茶席及拼配解码展览，深入了解香港老茶行的拼配文化与历史。

普洱茶爱好者不容错过新星茶庄主办的普洱拼配解码展览，展出1970年代至今的普洱茶原件，包括饼茶、砖茶及沱茶等形式。展览深入解读茶饼上的「唛号」数字含义，比较山头拼配与纯料茶差异，让参加者了解香港老茶行拼配文化的历史渊源。配合「普洱和谐之美」茶席，品饮珍稀老饼如2005年杨宇三宝青饼及1958年广云贡青饼。

TEA ROUND 2026 茶回

  • 日期：2026年1月30日（星期五）至 2月1日（星期日）
  • 时间：1月30日（星期五）3pm-7pm；1月31日及2月1日（星期六及日） 11am-7pm
  • 地点：中环鸭巴甸街 35 号 PMQ 元创方地面广场
  • 入场费用：全免
  • 官方网站按此

文：M

