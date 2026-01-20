襟江酒家低至43折！$98起叹百年老号「七星伴月」怀旧点心餐／龙趸晚宴

坐落于旺角闹市的「襟江酒家」，是一间拥有超过百年历史的粤菜老字号，以其传承百年的精湛手艺和地道风味，深受食客喜爱。最近，襟江酒家与旅游体验平台KKday携手合作，推出震撼市场的快闪折扣，让大众能以亲民价钱品尝高级粤菜。当中焦点莫过于只需$98即可享用的「七星伴月怀旧点心套餐」，以及人均仅$222的「特选六道菜晚市套餐」，绝对是美食爱好者不容错过的体验！

襟江酒家43折！$98品尝七星伴月怀旧点心套餐

对于钟情传统点心的食客，襟江酒家这次推出的「七星伴月怀旧点心套餐」绝对是必试之选。套餐以震撼的43折发售，只需$98即可一人独享八款手工精制的怀旧美点。当中包括汤汁满溢、考验师傅功架的「正宗怀旧灌汤饺」；肉质鲜嫩并散发著陈皮与芫茜香气的「香茜干蒸牛肉」；还有外皮软糯、馅料丰富的「古法糯米包」。此外，套餐亦囊括了「襟江虾饺皇」、「蟹籽烧卖皇」、「蜜汁叉烧包」等经典款式，最后以口感松软的「古法马拉糕」与清甜的「养生姜汁糕」作结，为这趟怀旧点心之旅划上完美句号。

64折叹六道菜晚宴 翡翠龙趸球/牛肉羹/蒸头腩/焗鱼肠

晚市方面，襟江酒家亦为四人或以上聚会设计了「特选六道菜晚市套餐」，提供高达64折的优惠。这个盛宴以矜贵的「翡翠龙趸球」和「金银蒜蒸头腩」作为主菜，龙趸肉质鲜甜嫩滑，无论是清炒还是蒜蓉蒸，均能展现其极致鲜味。套餐还包含三款汤羹选项，如「粟米鱼肚羹」和「西湖牛肉羹」，以及三款特色小菜选择，当中不乏「钵仔焗鱼肠」及「古法虾籽柚皮」等几近失传的怀旧菜式。配上时蔬、白饭及甜品，整个套餐份量十足，是家庭或朋友聚餐的体面之选。

预订日期： 2026年1月20日15:00 至 1月26日23:59

用餐日期： 2026年1月21日 至 3月31日

地址： 旺角登打士街56号家乐坊8楼801号舖

「七星伴月」怀旧点心套餐

KKday优惠价： HK$98/位 (原价HK$228/位)

用餐时段： 星期一至五 08:30-15:00；星期六、日及公众假期 08:30-11:00 或 14:30-15:00

「特选四人晚市套餐」

KKday优惠价： HK$888/4位 (原价HK$1,388/4位)

用餐时段： 18:00-21:00

条款及细则：