北角中菜馆「人人和平」预告结业！屹立区内13年 曾苦呻晚市生意惨淡 提前1年告别食客：期待再次相遇

本港饮食业面对租金上涨及消费疲软的挑战，近年餐厅结业潮不断，多间连锁酒家、老字号，甚至知名食肆均受影响，难逃结业厄运。人气中菜馆「人人和平」屹立北角13年，去年10月曾以长文苦呻近年生意大不如前，令老板慨叹「要认真考虑前路」。最近，老板再次发文谈及前路，预告北角堡垒街本店将以1年时间与食客告别：「期待未来再次相遇！」

北角「人人和平」预告结业！屹立区内13年 不敌「市况与经营现实」

近年饮食业出现结业潮，连锁食肆、小店，甚至老字号也相继告别。人气中菜馆「人人和平」老板曾于去年10月以长文苦呻近年生意大不如前，表示晚上8点后「冇乜客」，生意额少3成以上。他慨叹昔日港股畅旺时出现「鱼翅捞饭」，现时大部份市民却「两餸捞饭」，他当时认为如短期内未能扭转情况，「估计很多食肆会陆续结业，人人和平也要认真考虑前路」。

经过数月后，老板再次发文谈及「人人和平」的前路，预告北角店将以1年时间与食客告别，他提到本店（A舖）屹立北角堡垒街13年，B舖亦开业2年，但因应市况与经营现实，无奈决定暂时结束营业。老板表示提早公布结业消息，是希望支持餐厅的朋友有足够时间再次到店，「也让我们能与大家真诚道别」。他又强调，今次结业并非终章，而是探索新旅程。惟老板透露尚未决定未来方向，并感谢食客们多年来的支持，「您的支持和意见，是我们走到今天的力量，期待在未来的路上再次相遇」。

老板强调并非结束香港业务 食客不舍：希望你哋继续喺北角发展！

预告结业消息一出，不少网民误会「人人和平」结束香港业务。老板后来留言澄清，以1年时间结束北角店，希望借此机会思考如何转型，以应对未来于香港面对的挑战，「会继续留守香港，人人和平，仍在！」。对于「人人和平」即将结业，有多年食客及街坊感到不舍，「希望你哋继续喺北角发展，阿仔都好钟意你哋嘅叉烧」、「乳猪真系冇得输，食物也很有质素」；有食客分享过往「做冬」必选「人人和平」，「每一年嘅冬天都会约一班兄弟去人人和平食羊腩煲，已经成为每年嘅节日必备节目」。

不过，也有食客认为「人人和平」北角店位置不太方便，建议未来能于其他地区开店，如铜锣湾、太古城或尖沙咀，「港岛烧味本人觉得只有你与甘棠最好食，元祖舖咁多年有感唔忘本，但觉得以方便为主，真心行斜路都几唔方便」、「泊车问题同太隔涉令人却步」、「好似好多新界朋友都少出港岛食饭，如果喺九龙交通方便，而又冇咁贵嘅地方，可能可以做到落去」、「希望你哋喺香港继续发展，不过不用再堡垒街」。

人人和平

地址：北角堡垒街6-8号A&B地舖

营业时间：上午11:00 至 晚上10:00

电话：2570 8616/2570 8182

文:RY

资料及图片来源:人人和平