中菜推介2026｜精选9大中菜餐厅新菜单 粤菜/养生菜/顺德菜/川菜/沪菜

中菜向来最受港人欢迎，因各地方中菜各具风味，选择丰富可迎合不同口味。今日为大家精选9间人气中菜餐厅的新菜单，包括精品粤、粤式酒馔、新派中菜、顺德菜、现代川菜、正宗广府菜、摩登粤菜、特色沪菜及川粤融合菜，全以优质食材配搭细致的烹调，尽展大厨的厨艺及地方菜的精髓。

中菜推介2026｜精选9大中菜餐厅 时令新菜单

1. 粤式酒馔｜明阁 限定粤菜 结合中西佳酿入馔

喜欢品尝善用多样化食材的粤菜，星级食府明阁便经常为食客带来惊喜。像是即日至5月31日供应的「醴馔珍颂」，由中厨部行政总厨李悦发师傅，与高级助理餐厅经理及侍酒师李振锋合作，推出融合多款中西佳酿的限定中菜单，选用如梅酒、黄酒、玫瑰露、砵酒和干邑等，制成火燄砵酒15年陈皮焗台山蚝、手工黄酒蒸本湾肉蟹伴陈村粉等8道佳肴。

自家浸梅酒鱼子酱冻鲍鱼用自酿的梅酒将南非溏心鲍鱼浸渍，咸鲜的鱼子酱与带有梅酒清香的啤梨件作点缀，吃起来鲜美清香。鹅肝的做法亦与别不同，先用洛神花酒平衡鹅肝的油脂，然后加百香果汁制成滑溜细腻的冻糕，口感细致，满溢果味与酒香。此外，每道菜均可加钱配搭侍酒师精挑来自世界各地的特色美酒，提升味道层次和用餐气氛。

明阁

营业时间：午餐——周一至周五/11:00至14:30、周六至周日及公众假期/10:30至15:30；晚餐——每日18:00至22:30

地址：旺角上海街555号香港康得思酒店6楼

查询：3552 3300

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2. 精品粤菜｜凯悦轩 新主厨以花香鲜果炮制新菜

主打精品粤菜的凯悦轩，新任主厨林熙伟师傅设计的新菜式，加入桂花、鲜果及花蜜等作菜，展现广东菜的鲜香层次外，亦讲究造型及摆盘。如开胃前菜桂花薏米柚皮冻，把传统热吃粤菜柚皮改头换面，利用清新不腻的轻盈口感凸显柚子的芳香。原本厚实的柚皮，经过多重繁复的工序去除苦涩味后，再加桂花糖与柠檬汁蒸煮三小时，味道充满惊喜。

主菜推介有25年雕王红葱头葱油三黄鸡，以及崧子仁青葱酱牛油果带子野米饭等。改良自古早咕噜肉的焦糖菠萝咕噜腩卷，选用五花腩薄片卷取代猪肉块，令油脂更甘香丰腴，加上慢火煎至焦糖色的菠萝片，酸甜可口。龙眼蜜饯金蚝把肥美咸鲜的金蚝，用百花蜜香煎封锁鲜味，最后涂抹龙眼蜜再伴窝巴与炸姜丝，令这道粤菜味道丰富又精致。

凯悦轩

营业时间：午餐—10:00至14:30，晚餐18:00至22:00

地址︰尖沙咀河内道18号尖沙咀凯悦酒店3楼

查询：3721 7788

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3. 时令养生中菜｜国金轩 足料养生菜 关东辽参/螺头花胶汤

国金轩的「国金春熙玉润养生宴」，包括多道时令中菜，像是XO酱炒脆芽百合星斑球、鱼子酱水晶肴肉、海皇西施泡饭等，结合大厨仇健恩师傅的心思和手艺。

春分该疏肝健脾，宜清淡不腻。呷一口沙参海玉竹炖螺头花胶汤，鲜甜顺喉，以养阴的沙参、海玉竹，与当造鲜螺头及花胶炖汤，润肺缓春燥。春日生意盎然，当令笋子长嫩芽，爽脆鲜甜。春笋是时令中菜常用食材，黑松露炒春笋龙虾球集咸鲜、菌香与清甜，火候得宜，笋鲜不让虾鲜。

时值乍暖还寒，辽心滋阴养血属食疗上选。煨关东辽参配搭看重养生，茨实薏米祛湿气，小黄米健脾养胃，南瓜和胃甘温；煨辽参香糯滋味，汤汁香甜滋润。桃子甜点满载春意，山药奶冻健脾养胃，清香幼滑甜丝丝。

国金轩 国金春熙玉润养生宴

日期： 即日至4月30日，逢星期一至五/晚巿，逢星期六及日/午巿和晚巿

价钱：两位起，每位$1,788；现于Mira eShop预订即享优惠价每位$1,288和买三送一优惠，并可享免加一服务费及茶介优惠。

地址：中环国际金融中心商场三樓3101

查询：2393 3933

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4. 新派粤菜｜合和轩 顺德地道美食

顺德菜属于粤菜的支系，极具代表性，精髓在于利用新鲜食材，配合最佳烹法及调味，展现顺德菜朴实及原汁原味的风格。合和酒店的新派粤菜食府合和轩的全新餐单（即日至5月31日），便以顺德菜为主题，让客人踏上尝鲜之旅。餐厅行政助理总厨黄锦玑师傅，选用鲜鸡、河鲜、肉蟹、牛奶、芋头及鸭肉等，炮制成多款鱼米之乡的经典佳肴，包括姜酒肉蟹滑鸡煲、顺德大良炒鲜奶、均安煎鱼饼及荔茸香酥鸭等。

姜酒肉蟹滑鸡煲的做法，是参照黄师傅早年到访顺德时获款待的家常顺德菜，选用肉质弹牙又肥美的肉蟹，加本地鲜鸡、姜片、红枣和云耳，以煲煮方法烹煮，最后用双蒸酒增香，加强蟹肉与鸡肉的鲜味。顺德大良炒鲜奶除有滑溜的鲜奶和蛋白，还有印尼蓝花蟹肉、金华火腿碎与榄仁，咸鲜美味。

合和轩

营业时间：星期一至五，12:00至15:00，18:00至22:00；星期六、日及公众假期，11:00至15:00，18:00至22:00

地址：湾仔坚尼地道15号合和酒店20楼

查询：2620 3288

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5. 现代川菜｜Grand Majestic Sichuan 结合传统与摩登烹法

川菜以「一菜一格，百菜百味」见称，风味独特且层次丰富，有许多闻名天下的著名美食。位于中环的Grand Majestic Sichuan，以现代川菜作招徕，菜式保留传统精髓，同时融合主厨的烹调手艺，注重多重感官享受。店家最近推出多道全新菜式，如香辣龙虾、鱼羊鲜、藤椒蚬锅配冻豆腐等，另有杏仁布丁和陈皮蛋糕充满惊喜的特色甜点。

造型吸睛的香辣龙虾，精挑肉质饱满的原只龙虾，利用传统川式辣蟹的做法，混合多种来自四川的调味品与香料快炒，保留原汁原味，辛辣惹味又鲜美。喜欢麻香刺激的话，值得一试藤椒蚬锅配冻豆腐。选用大大只又肉厚的鲜蚬，加入豆腐再以新鲜藤椒与青椒酱提升味道层次，吃起来劲度十足，是鲜味的开胃中菜。

Grand Majestic Sichuan

营业时间：星期一至三/12:00至14:30、18:00至21:30；星期四至六/12:00至14:30、18:00至22:30；星期日/12:00至14:30、18:00至21:30

地址：中环遮打道16至20号历山大厦3楼301号舖

查询：2151 1299

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6. 摩登中菜｜玥派 新派厨艺炮制经典中菜

刚于旺角开业的中菜馆玥派，以加入当代烹饪手艺的中菜作招徕，严选各种时令食材炮制经典的手工菜及点心，并注重摆盘和视觉效果，呈现精致讲究的用餐体验。菜式包含中国各地的传统风味，用新颖配搭炮制成如葱油脆皮鸡、鲜辣剁椒蒸黄花鱼、潮州辣酱豆干、八両姜鸡蛋炒饭，以及西班牙火腿萝卜糕等特色中菜。

工序繁复费时的葱油脆皮鸡，是餐厅招牌菜之一。做法是将鲜鸡用拍碎的姜葱腌制一晚，然后原只炸至外皮金黄酥脆，伴煮至少8小时的绿葱油奉客，加上自制的干葱菇酱，提升鸡肉的味道层次。富川式风味的鲜辣剁椒蒸黄花鱼，挑选约1斤重的黄花鱼起出鱼肉，淋上用二荆条辣椒、本地红尖椒、蒜蓉与姜蓉炒香的剁椒酱及蒸熟，制成惹味的鲜美中菜。

玥派

营业时间：10:30至22:30

地址：旺角亚皆老街8号朗豪坊3楼35B号舖

查询：2316 2618

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7. 正宗广府菜｜满福楼 暖身冬日粤菜

主打正宗广府菜的满福楼，由着重不时不吃的行政总厨孙锦胜师傅设计四季菜谱。孙师傅最近推出全新的冬日餐单，包括多款由肥美海产烹调的菜式，如凉拌鲍鱼、脆米富贵虾及盐烧方脷。此外严选清远走地鸡入馔，炮制成火燄富贵鸡与云耳杞子煮鸡酒，热腾腾的上桌，是入冬后的暖胃佳肴。

烹饪灵感源于避风塘炒蟹的脆米富贵虾，精挑新鲜活口的濑尿虾，起肉沾上炸浆炸至外脆内嫩，加上脆蒜粒及自制脆米炒匀，吃起来分外酥香鲜美。极具视觉效果的火燄富贵鸡，把原只清远走地鸡酿入炒香的肉丝、红枣、莲子及木耳等馅料，包裹荷叶后封上一层芋泥澄面烤焗，上桌时淋酒点火烧出香味，同时满足多重感官享受。

满福楼

营业时间：星期一至六/12:00至15:00、18:00至22:00；星期日及公众假期/11:30至15:00、18:00至22:00

地址：湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店3楼

查询：2802 8888

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8. 鲜美上海菜｜筵．上海姥姥 严选时令靓料烹调特色沪菜

上菜海讲究选材及调味，刚开业的筵．上海姥姥，便以特色沪菜作招徕。厨师团队由不同地方搜罗时令食材和合适调味料，如黑松露、陈酿半年镇江黑醋、龙井茶、10年陈酿太雕酒、优质咸肉及腊肠等，炮制成焦香原煲咸肉上海菜饭、琉璃蜜汁脆鳝等招牌上海菜。

葱烧肉末锅塌豆腐以「塌锅」这独特技巧烹调，嫩滑的豆腐沾满蛋浆，耐心煎至两面金黄色，再和高汤、京葱和玉葱爆香的五花肉末煮至入味，咸鲜充满葱香。浓汤砂锅小笼鸡是用小笼包代替传统云吞，其他配料保留传统沪菜做法，汤底由猪骨、赤肉及金华火腿等慢火炖煮4小时呈乳白色，加上鲜鸡同吃，是冬天驱寒之选。

筵．上海姥姥

营业时间：星期一至四、日及公众假期/11:30至21:30；星期五及六/11:30至22:30

地址：九龙湾德福广场2期4楼410至412号舖

查询：2760 9698

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9. 川粤风味新菜单｜尝 主打融合粤菜 菜式辛香醒胃

「尝」由专门炮制中国多个地方菜肴的厨师团队主理，主打融合不同派系的粤式佳肴。这个冬天，餐厅新推的当季中菜，烹法及选材加入许多川菜元素，像是酸菜水煮鱼片、川式剁椒蒸鱼及藤椒鱼皮等。主厨特意精挑剁椒、藤椒、酸菜及红椒油入馔，令菜式惹味可口。川式剁椒蒸鱼将粤菜和川菜的煮食风格合二为一，四川常用的剁椒，铺满在原条鲜鱼上先蒸后焖，加上姜葱调味层次更丰富。

新餐单备手工菜无骨黑椒猪手，炖猪手保留软糯富有嚼劲的独特口感，配合黑椒和自家秘制酱汁提香，辛中带点微辣，适合下饭或佐酒。不吃辣的话，推介尝味盐焗鸡。选用皮薄肉厚的鲜鸡，用盐焗方法炮制，令鸡皮金黄脆口充满咸香，鸡肉入口幼嫩多汁，吃时蘸以沙姜酱油，齿颊留香。

尝

营业时间：11:00至22:00

地址：尖沙咀柯士甸道西1号ELEMENTS圆方火区1楼1005至1006号舖

查询：2433 7711

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文：EH 图：由餐厅提供