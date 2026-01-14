大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼

在物价腾贵的世代，「一年之计在于悭」成为了不少精明消费者的座右铭。作为广受香港市民欢迎的连锁快餐店，大家乐一向以性价比高见称。近日餐厅强势回归人气极高的「$99二人小菜晚餐」，以百元有找的价钱提供极具分量的晚市套餐，绝对是两口子或小家庭「悭住食」但又想享受丰盛晚餐的绝佳选择。

大家乐砂锅云吞鸡锅$99二人餐 连叉烧＋小菜＋白饭

大家乐砂锅云吞鸡锅$99二人餐 连叉烧＋小菜＋白饭

今次推广的焦点依然是备受追捧的砂锅云吞鸡锅。这款锅物以热腾腾的砂锅呈献，汤底鲜甜浓郁，鸡肉嫩滑，配上饱满的云吞，每一口都充满暖意。在乍暖还寒的晚上，享用一锅热气腾腾的云吞鸡，不仅能满足味蕾，更能驱走寒意。对于喜爱喝汤及品尝嫩滑鸡肉的食客来说，这绝对是晚市的不二之选。

砂锅云吞鸡二人餐 蜜汁叉烧连自选小菜

除了主角云吞鸡锅外，是次优惠更「加码」送出一碟蜜汁叉烧。大家乐的叉烧一向有口皆碑，肉质松软且蜜味香浓，送饭一流。套餐还包含任选一款小菜，让食客可以根据当日口味自由搭配，无论是惹味的镬气小炒还是家常菜式，都能满足不同需求。整个套餐包含一锅、两餸（叉烧+自选小菜），再配上两碗白饭及中国茶，份量之多足以让二人捧腹而回，人均消费仅约$50，性价比极高。

加$10转配原条蒸鱼

为了迎合追求更优质享受的食客，餐厅更提供了灵活的升级选项。只需加$10，即可将自选小菜升级为原条蒸鱼。对于喜爱鲜鱼的港人来说，只需十元便能享用原条蒸鱼，绝对是物超所值。这个选项让晚餐瞬间变得更豪华，做到真正「大鱼大肉」的享受，同时保持「悭家」的原则。

大家乐砂锅云吞鸡二人餐优惠

优惠价钱：$99

套餐内容： 砂锅云吞鸡锅 1客 【加码】叉烧 1碟 自选小菜 1款（可加$10升级配原条蒸鱼） 白饭 2碗 中国茶 2杯

供应时段：晚市供应（数量有限，售完即止）

注：优惠受条款及细则约束，详情请参阅店内宣传海报。图片只供参考。

资料来源：大家乐 Café de Coral