连锁快餐店现金券优惠！1方法即赚$10 一连三星期赚足$30

大快活优惠｜香港人生活节奏急促，连锁快餐店成为不少人解决三餐的好地方。其中，大快活凭借其多元化的餐点选择以及亲民的价格，一直深受广大市民的欢迎。最近，大快活更与八达通合作，推出限时优惠，让顾客在享受美食的同时，还能轻松赚取总数高达$30回赠，为您的日常餐饮开销悭得更多！

大快活x八达通优惠 轻松赚取每周$10回赠

大快活与八达通合作推出限时优惠。

想要享受这次的独家优惠非常简单。在推广期内，顾客只需透过「大快活」手机应用程式或亲临分店使用自助点餐机进行点餐，单次消费金额满港币$50，并选择使用八达通卡或八达通银包付款，即可大功告成。完成交易后，一张港币$10的电子现金券将于下一个星期一自动发送到您的「大快活」App帐户中。在推广期内，您每个星期都有机会赚取一张现金券，这意味著为期三个星期的推广期，可以赚足$30，食得越多，悭得越多！

要凑够$50的消费额度可谓轻而易举，从早到晚不论是皇牌产品「阿活咖喱系列」，抑或经典「焗猪扒饭」，即使是早餐或下午茶时段，点一份「公司三文治」或「西多士」套餐，再加配一杯香滑的港式奶茶，也能轻松达到优惠门槛，任何时候都能享受到这份著数。

大快活x八达通优惠详情

推广日期： 由即日起至2月1日

参与方法：

透过「大快活」手机App或店内自助点餐机点餐。 单一消费净额满港币$50或以上。 使用八达通（实体卡或手机八达通）付款。

优惠奖赏： 于消费后的下一个星期一，可于「大快活」App内获赠$10电子现金券一张。

条款及细则：

每张八达通每周最多可获赠现金券一次。

现金券需于指定期限内使用。

推广受相关条款及细则约束，详情请参阅店内宣传品或「大快活」App。

2大连锁快餐优惠 一粥面/大家乐

1. 大家乐$49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

2. 一粥面$20外卖早餐

一粥面全新外卖早餐优惠，$20即可自选「煎韭菜饺」或「糯米鸡」，煎饺的内馅选用新鲜韭菜配搭鲜嫩猪肉，肉汁饱满，外皮金黄香脆；而「糯米鸡」则是份量十足的经典选择，糯米吸收了鸡肉、冬菇、腊肠等丰富馅料的精华，口感层次丰富，足以提供整个上午满满的能量。

资料来源：大快活 Fairwood、大家乐 Café de Coral、一粥面