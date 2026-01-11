越南菜大厨教煮越南软壳蟹米纸卷 5招秘诀还原地道风味｜世界煮意

越南菜主打清爽不腻的煮食风格，很受港人欢迎。精通越南地方菜的林伟锋师傅（越南餐厅Bistro Hoi An区域主厨），今天分享著名越南凉菜软壳蟹米纸卷的地道食谱，食材与做法都不繁复，是适合在家自制的越南开胃菜食谱。

点击图辑睇林伟锋师傅示范越南软壳蟹米纸卷食谱

越南地道凉菜 软壳蟹米纸卷 新鲜香草去腻

在越南，米纸卷又叫腍卷，是将米浆制成的米纸，包裹海鲜、肉食、蔬菜、香草、水果与豆腐等馅料的地道美食，亦是家家户户都会烹制的越南家常料理，吃时蘸以鱼露汁及花生酱，滋味可口且提鲜。林师傅表示，部分米纸卷的馅料如虾、蟹、猪肉、牛肉及豆腐，都会预先灼熟、炸脆、炒香或煎制，然后将即食米纸浸软包裹着吃。

米纸款式繁多

林师傅表示，单是米纸的款式已经多不胜数，如不同厚薄、大小及形状的即食米纸、威化米纸及鲜米纸等。其中即食米纸最容易处理及配搭食材，用白开水浸泡至软身，便可包裹配料卷起成米纸卷。威化米纸较为脆口，通常伴蔬菜、酱料和炒香的猪肉，吃时因应个人喜好自由配搭。鲜米纸呈网纸状，通常用来炮制越式春卷，炸起来分外酥松香口。

林伟锋师傅专注钻研越南乡土菜

有超过20年入厨经验的林伟锋师傅，是越南餐厅Bistro Hoi An的区域主厨。他擅长主理东南亚料理，近年开始专注钻研越南各地的乡土菜，并不时飞往当地，走访不同餐厅及拜访名厨学习正宗及地道的煮食风格、选材与调味技巧，更引入各种香料及食材，为餐厅设计季节限定菜谱。林师傅早前便前往越南中部城市会安，搜购特色调味品、时令蔬果及新鲜香草，希望炮制更多样化的会安美食。



香草可为软壳蟹中和油腻及提鲜。

示范菜式：越南软壳蟹米纸卷

分量：4人份 需时：50分钟

材料：软壳蟹 2只、即食米纸 4片、芒果 半个、牛油果 半个、青瓜 60克、甘笋 60克、红毛菜 60克、芫荽 20克、薄荷叶 20克、刁草 10克、蒸馏水 适量

花生酱：蒜蓉 20克、花生酱 40克、海鲜酱 20克、水 200毫升

鱼露汁：蒜蓉 10克、白醋 30毫升、糖 15克、鱼露 30毫升、指天椒粒 10克、红辣椒粒 10克

炸浆：天妇罗粉 50克、水 25毫升、油 少许

做法：

将炸浆材料搅拌至绵滑，拌匀鱼露汁材料，捞匀花生酱材料。 牛油果及芒果去皮及切粗长条，甘笋和青瓜切幼丝。 软壳蟹洗净及沥干，沾上炸浆，放入180度滚油炸3分钟，将炸好的软壳蟹横切一开二。 米纸放进蒸馏水中，浸至软身。将米纸铺平，左右两边向内折叠。 依序加红毛菜、甘笋丝、青瓜丝、芫荽、薄荷叶、刁草、牛油果、芒果及软壳蟹卷起。 将米纸卷一开二，佐鱼露汁与花生酱。



5招贴士学煮越南软壳蟹米纸卷