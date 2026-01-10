香料宜忌及煮法 8款常用香料药用价值 1类体质及3类人慎吃 ｜食材知识

经烘干的植物香料，是历史悠久的天然调味品，最常见的植物香料，包括八角、草果、桂皮、香叶和肉豆蔻等，除可用作煮食，这些香料还具养生健体的作用，属于药食同源。调味料专店的店员今天分享常用香料的特点与用途，另有中医师讲解不同香料的宜忌及药用价值，让大家善用每种香料，发挥其最佳食用功效。

香料多属药食同源 具养生健体作用

专卖东南亚食品及调味料的其星椰子专门店店员阿Ta说，常见的香料主要取自植物的种子、果实、枝叶、树皮、花蕾或根茎，利用干燥工序令水分流失，除可延长保鲜期，亦可令香气与味道更浓郁。

由于每种香料的风味各异，具不同程度的辛辣、芳香、清爽、甘甜或苦涩，配搭得宜的话，能为各式料理增香提鲜、调味去腻及除腥辟异味，比起只用盐、糖、酱油和新鲜香草的效果更明显。

如八角和桂皮主要用来添加香气，草果与丁香能去腥膻味、辟除异味。至于石栗、沙楠叶、肉豆蔻及香叶，适合用作调味。许多南洋菜会同时使用多种香料烹调，令食物味道层次更丰富。拣选方法简单，外形完整没腐烂、质感干爽及无有异味。



8款常用香料各具药用价值

1. 石栗 油脂丰腴

特点：属常绿乔木的种子，外形像颗栗子，坚硬如石。

产地：马来西亚

味道：加热后有坚果香味。

吃法：炒或烤熟后用来做咖喱酱及参巴酱。

性味：性平，味甘微苦。

宜：润肠通便，适合肠燥便秘者。

忌：便溏、脾虚泄泻者慎用。

药用价值：含丰富油脂，可润燥滑肠。

价钱：$6/20克

2. 沙楠叶 便秘忌用

特点：东南亚常见和常用的香料，是南洋膳食不可或缺的调味品。

产地：印尼

味道：富草本及木香。

吃法：泡茶，与香茅、班兰叶及黄姜煲饭或煮咖喱。

性味：性平，味苦涩。

宜：适用于轻度热证，如咽喉肿痛、口舌生疮患者。

忌：脾胃虚寒者慎用、便秘者忌用。

药用价值：清热祛湿，辅助消炎，缓解轻度肠道与口腔炎症。

价钱：$5/4克

3. 草果 去腻解油

特点：呈椭圆形，表皮坚硬，内有多颗小粒种子，被称为香料「五香」之一。

产地：越南

味道：辛香微涩，气味浓烈。

吃法：炖煮高脂类肉品，如焖五花腩、熬卤水汁及火锅汤底。

性味：性温，味辛。

宜：寒湿内阻、呕吐泄泻人士可适量食用。

忌：阴虚血燥、内热盛者忌用。

药用价值：帮助消化、去除油腻。

价钱：$6/18克

4. 八角 甘甜清香

特点：棕红色的星形果实，共有8个尖角，又名八角茴香或大茴香。

产地：越南

味道：甜美回甘，气味芳香。

吃法：制卤汁、焖肉、煮汤、浸酒及煮茶。

性味：性温，味辛甘。

宜：适合寒疝腹痛、脘腹冷痛患者。

忌：阴虚火旺、热证者慎用。

药用价值：少量能散寒止痛、理气和胃、促进食欲。

价钱：$10/20克

5. 桂皮 增香暖胃

特点：经烘干的树皮，被誉为百药之长，是历史悠久的香料及药材。

产地：斯里兰卡

味道：辛香芬芳，甜中带甘。

吃法：炖肉、煮酒、调制五香粉及烘焙。

性味：性大热，味辛甘。

宜：适合肾阳不足、寒痹痛经人士。

忌：阴虚火旺、血热出血者及孕妇慎用。

药用价值：增香暖胃，促进血液循环。

价钱：$5/18克

6. 肉豆蔻 清凉辛辣

特点：原产于印尼一种常绿乔木的种子，含肉豆蔻醚，大量食用会令人出现幻觉。

产地：印尼

味道：香气浓郁，有辛辣、甘涩及清凉多种层次。

吃法：焖肉、烘焙及制作酱料。

性味：性温，味辛微苦。

宜：舒缓脾胃虚寒、脘腹胀痛不适。

忌：湿热泻痢、胃热者忌用。

药用价值：能暖脾胃、有助消化。

价钱：$7/18克

7. 丁香 醇厚芬芳

特点：是丁香树的花蕾，在古时属珍稀香料。

产地：马来西亚

味道：醇厚芳香，甘甜带辛辣。

吃法：卤汁、炖肉、煮咖喱、熬汤。

性味：性温，味辛。

宜：缓解胃寒呕吐征状。

忌：热证、阴虚内热人士不宜食用。

药用价值：健胃止痛，可缓解腹部冷痛。

价钱：$8/克

8. 香叶 促进食欲

特点：又名月桂叶，是小乔木月桂的树叶。

产地：中国

味道：清新芳香的气味持久不散，并带少许辛辣微涩。

吃法：与黑胡椒及孜然焖羊肉，制作腌料、烤肉、烧鸡及卤汁。

性味：性温，味苦辛。

宜：适合风湿痹痛人士。

忌：孕妇慎用，气虚阴伤者不宜多食。

药用价值：促进食欲，外用可缓解关节痛。

价钱：$5/克

八角是中式卤水汁必备香料。

中医师讲解香料宜忌 阴虚实热体质及3类人慎用

注册中医陈玉瑜中医博士表示，香料是药食同源的食材，使用时须留意以下几点：

香料除可视乎其味道入馔，香料还有调理身体、养生和改善体质等的食用功效。

常见香料如香叶、丁香、肉豆蔻、草果及八角都属温燥之性，适合寒证、湿证者食用，但阴虚、实热体质者应慎用。

若香料作药用，要先咨询中医师辨证使用适当分量。

用香料烹饪或调酱时，宜少量使用，过量可能刺激肠胃或耗伤阴液。

孕妇、儿童及慢性病患者须特别留意每种香料的禁忌。

