Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香料宜忌及煮法 8款常用香料药用价值 1类体质及3类人慎吃 ｜食材知识

饮食
更新时间：10:00 2026-01-10 HKT
发布时间：10:00 2026-01-10 HKT

经烘干的植物香料，是历史悠久的天然调味品，最常见的植物香料，包括八角、草果、桂皮、香叶和肉豆蔻等，除可用作煮食，这些香料还具养生健体的作用，属于药食同源。调味料专店的店员今天分享常用香料的特点与用途，另有中医师讲解不同香料的宜忌及药用价值，让大家善用每种香料，发挥其最佳食用功效。

点击图辑睇8款香料的味道/煮法/宜忌/药用价值

香料多属药食同源 具养生健体作用

专卖东南亚食品及调味料的其星椰子专门店店员阿Ta说，常见的香料主要取自植物的种子、果实、枝叶、树皮、花蕾或根茎，利用干燥工序令水分流失，除可延长保鲜期，亦可令香气与味道更浓郁。
由于每种香料的风味各异，具不同程度的辛辣、芳香、清爽、甘甜或苦涩，配搭得宜的话，能为各式料理增香提鲜、调味去腻及除腥辟异味，比起只用盐、糖、酱油和新鲜香草的效果更明显。
如八角和桂皮主要用来添加香气，草果与丁香能去腥膻味、辟除异味。至于石栗、沙楠叶、肉豆蔻及香叶，适合用作调味。许多南洋菜会同时使用多种香料烹调，令食物味道层次更丰富。拣选方法简单，外形完整没腐烂、质感干爽及无有异味。
 

8款常用香料各具药用价值
8款常用香料各具药用价值

 

1. 石栗 油脂丰腴   

  • 特点：属常绿乔木的种子，外形像颗栗子，坚硬如石。
  • 产地：马来西亚
  • 味道：加热后有坚果香味。
  • 吃法：炒或烤熟后用来做咖喱酱及参巴酱。
  • 性味：性平，味甘微苦。
  • 宜：润肠通便，适合肠燥便秘者。
  • 忌：便溏、脾虚泄泻者慎用。
  • 药用价值：含丰富油脂，可润燥滑肠。
  • 价钱：$6/20克

2. 沙楠叶 便秘忌用

  • 特点：东南亚常见和常用的香料，是南洋膳食不可或缺的调味品。
  • 产地：印尼
  • 味道：富草本及木香。
  • 吃法：泡茶，与香茅、班兰叶及黄姜煲饭或煮咖喱。
  • 性味：性平，味苦涩。
  • 宜：适用于轻度热证，如咽喉肿痛、口舌生疮患者。
  • 忌：脾胃虚寒者慎用、便秘者忌用。
  • 药用价值：清热祛湿，辅助消炎，缓解轻度肠道与口腔炎症。
  • 价钱：$5/4克

3. 草果 去腻解油

  • 特点：呈椭圆形，表皮坚硬，内有多颗小粒种子，被称为香料「五香」之一。
  • 产地：越南
  • 味道：辛香微涩，气味浓烈。
  • 吃法：炖煮高脂类肉品，如焖五花腩、熬卤水汁及火锅汤底。
  • 性味：性温，味辛。
  • 宜：寒湿内阻、呕吐泄泻人士可适量食用。
  • 忌：阴虚血燥、内热盛者忌用。
  • 药用价值：帮助消化、去除油腻。
  • 价钱：$6/18克

4. 八角 甘甜清香

  • 特点：棕红色的星形果实，共有8个尖角，又名八角茴香或大茴香。
  • 产地：越南
  • 味道：甜美回甘，气味芳香。
  • 吃法：制卤汁、焖肉、煮汤、浸酒及煮茶。
  • 性味：性温，味辛甘。
  • 宜：适合寒疝腹痛、脘腹冷痛患者。
  • 忌：阴虚火旺、热证者慎用。
  • 药用价值：少量能散寒止痛、理气和胃、促进食欲。
  • 价钱：$10/20克

5. 桂皮 增香暖胃

  • 特点：经烘干的树皮，被誉为百药之长，是历史悠久的香料及药材。
  • 产地：斯里兰卡
  • 味道：辛香芬芳，甜中带甘。
  • 吃法：炖肉、煮酒、调制五香粉及烘焙。
  • 性味：性大热，味辛甘。
  • 宜：适合肾阳不足、寒痹痛经人士。
  • 忌：阴虚火旺、血热出血者及孕妇慎用。
  • 药用价值：增香暖胃，促进血液循环。
  • 价钱：$5/18克

6. 肉豆蔻 清凉辛辣

  • 特点：原产于印尼一种常绿乔木的种子，含肉豆蔻醚，大量食用会令人出现幻觉。
  • 产地：印尼
  • 味道：香气浓郁，有辛辣、甘涩及清凉多种层次。
  • 吃法：焖肉、烘焙及制作酱料。
  • 性味：性温，味辛微苦。
  • 宜：舒缓脾胃虚寒、脘腹胀痛不适。
  • 忌：湿热泻痢、胃热者忌用。
  • 药用价值：能暖脾胃、有助消化。
  • 价钱：$7/18克

7. 丁香 醇厚芬芳

  • 特点：是丁香树的花蕾，在古时属珍稀香料。
  • 产地：马来西亚
  • 味道：醇厚芳香，甘甜带辛辣。
  • 吃法：卤汁、炖肉、煮咖喱、熬汤。
  • 性味：性温，味辛。
  • 宜：缓解胃寒呕吐征状。
  • 忌：热证、阴虚内热人士不宜食用。
  • 药用价值：健胃止痛，可缓解腹部冷痛。
  • 价钱：$8/克

8. 香叶 促进食欲

  • 特点：又名月桂叶，是小乔木月桂的树叶。
  • 产地：中国
  • 味道：清新芳香的气味持久不散，并带少许辛辣微涩。
  • 吃法：与黑胡椒及孜然焖羊肉，制作腌料、烤肉、烧鸡及卤汁。
  • 性味：性温，味苦辛。
  • 宜：适合风湿痹痛人士。
  • 忌：孕妇慎用，气虚阴伤者不宜多食。
  • 药用价值：促进食欲，外用可缓解关节痛。
  • 价钱：$5/克
八角是中式卤水汁必备香料。
八角是中式卤水汁必备香料。

中医师讲解香料宜忌 阴虚实热体质及3类人慎用

注册中医陈玉瑜中医博士表示，香料是药食同源的食材，使用时须留意以下几点：

  • 香料除可视乎其味道入馔，香料还有调理身体、养生和改善体质等的食用功效。
  • 常见香料如香叶、丁香、肉豆蔻、草果及八角都属温燥之性，适合寒证、湿证者食用，但阴虚、实热体质者应慎用。
  • 若香料作药用，要先咨询中医师辨证使用适当分量。
  • 用香料烹饪或调酱时，宜少量使用，过量可能刺激肠胃或耗伤阴液。
  • 孕妇、儿童及慢性病患者须特别留意每种香料的禁忌。

其星椰子专门店

  • 营业时间：10:00至22:00
  • 地址：湾仔轩尼诗道163号
  • 查询：2474 8885
  • 网址：按此

文：EH  图：星岛日报、网上图片
 

延伸阅读：
教拣7款日本酱油 3级制品质 3种浓淡风味 1款专配蛋料理 各有煮法｜食材知识

冬天汤水 10款家常润燥汤料 中医讲解功效/宜忌/食法 1款改善干咳 莲子/川贝/雪梨干/海底椰/雪耳/羊肚菌/虫草花/无花果/椰枣淮山｜食材知识
 

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
14小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
11小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
21小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
15小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
15小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
16小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
19小时前
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
生活百科
18小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
20小时前