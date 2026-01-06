友诚食品超市再开分店！进驻土瓜湾 续卖平价货抢客 花生油/午餐肉/乌龙茶$6起

香港百物腾贵，近年不少平价杂货、食品店乘时而起。素来以售卖平价零食、饮品及日用品而闻名的本地品牌友诚食品超市，被不少市民誉为「穷人天堂」。继于长沙湾、荃湾、黄大仙等区插旗后后，友诚食品超市版图继续扩张，于昨日（1月5日）在土瓜湾谭公道开设第七间分店，开业当日已吸引大批街坊到场抢购。

友诚食品超市由长沙湾起家，凭借相宜的价格，成功成为许多市民日常采购的热门地点，并在市场上占一席位，店内货品种类繁多，从油盐酱醋到零食汽水，再到家居清洁用品，一应俱全，而且价格往往比大型连锁零售店更具竞争力。

事隔半年，友诚食品超市再度扩充，新店选址土瓜湾谭公道38号地下。与其他分店一样，主要售卖各款食品及日用品，门外更高挂印有「可能系土瓜湾最平嘅超市」的横额作招徕。从官方社交专页上的照片可见，开幕当日人头涌涌，吸引大批街坊邻里前来光顾，场面十分热闹。

花生油/午餐肉/乌龙茶$6起

为庆祝新店开张，友诚土瓜湾分店亦推出了一系列精选优惠货品，回馈街坊支持。例如，刀唛纯正花生油的售价为$75三支，御茶园冷山茶王、蜂蜜绿茶为$10三支，好益佳豆豉鲮鱼罐头及午餐肉仅售$10一罐，维他奶$15六包，其他货品如滴露多功能清洁喷剂及津路乌龙茶等亦有折扣，低至$6即可购入。

网民：有好多屋邨等紧

友诚土瓜湾开幕引发网上热议，不少网民对新店给予正面评价，大赞货品「好抵买」，并称赞「收银同职员好友善」、「员工好有礼貌及好帮忙」。有居于附近的网民表示「马头围邨附近真系冇乜超市，真心多谢友诚唔使行咁远买嘢」。亦顾客则提出改善建议，希望能「在门口两侧加设扶手」及「增设两三部小形购物车」，为老人家提供更好的购物体验。此外，许多其他地区的市民也纷纷留言许愿，希望友诚能到东涌、屯门及观塘等地区开设分店，「有好多屋邨等紧」、「街坊都好需要你」。

友诚食品超市（土瓜湾店）

