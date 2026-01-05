旺角牛大帅火锅放题买一送一！$149/位 任食任饮120分钟 8大部位手切潮汕牛＋叹三文鱼刺身+鹅肝

以「新鲜不隔夜」作招徕的「牛大帅」终于在香港开设首间分店，选址旺角T.O.P商场，为一众牛饕带来每日从牧场新鲜直送的优质牛肉火锅体验。为庆祝新张，店家现正与KKday联手推出限时快闪优惠，原价每位$338的潮汕手切牛放题，现在买一送一，折后人均只需$149起，即可在120分钟内无限品尝多款刁钻牛肉部位，性价比极高！

牛大帅火锅放题限时买一送一！低至$149/位起 任食8款手切靓牛

「牛大帅」坚持为食客提供最新鲜的食材。是次的放题套餐，折后只需$149／位起，任食焦点落在8款每日新鲜手切的潮汕牛肉上，让顾客品尝牛肉最原始的鲜味。当中包括肉质份外软嫩的「嫩牛肉」、油花细腻且肉味香浓的「匙仁」、口感丰富带嚼劲的「双层肉」，以及爽滑甜美的「匙柄」。此外，还有肉味浓郁的「吊龙」、爽脆甘香的「牛胸油」、口感弹牙的「牛舌」及软腍入味的「牛𦟌」。想追求更极致享受的食客，更可以每位加$30，升级至任食「五花趾」及「极品雪花」，一次过尽享10款顶级牛肉盛宴。

一人一锅＋任饮啤酒汽水

汤底方面，设有五款匠心熬制的锅底供客人选择，以一人一锅形式呈上，卫生又贴心。场内更设有自助吧，无限量供应多款香脆炸物、开胃小食、新鲜火锅配料、任饮啤酒汽水，以及消暑解腻的雪糕，确保每位食客都能捧腹而回。

丰盛刺身头盘及任食自助吧

除了顶级牛肉，放题套餐的内容同样丰富。每位入座的客人都会先获赠一份诚意十足的「刺身头盘定食」，包含鲜甜的三文鱼、入口即溶的金砖鹅肝，以及爽口的北寄贝，为味蕾作好准备。

牛大帅火锅放题优惠

预订期限： 2026年1月5日 18:00 至 2026年1月11日 23:59

用餐日期： 2026年1月6日 至 2026年2月15日

分店地址： 旺角弥敦道700号 T.O.P This is Our Place 地库R1号舖

备注： 需另收每位 HK$18 酱料费及按套餐原价计算的10%服务费，费用将于用餐当日在餐厅现场支付。

