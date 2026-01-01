Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地过江龙减价救亡？面店推平价下午茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品

饮食
更新时间：18:09 2026-01-01 HKT
发布时间：18:09 2026-01-01 HKT

内地知名连锁面店「遇见小面」自2024年起正式进军香港，凭借正宗的川式风味和多元化的面食选择，深受食客欢迎，更在一年多内迅速扩展至16间分店，在荃湾、旺角、九龙湾、黄埔等地插旗。近日，「遇见小面」更推出极具吸引力的下午茶优惠，最平$35便可以品尝包含半只脆皮鸡、面食及饮品的套餐，绝对是下午茶时段的医肚首选！

内地过江龙「遇见小面」平价茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品

内地过江龙「遇见小面」平价茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品
内地过江龙「遇见小面」平价茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品
内地过江龙「遇见小面」平价茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品
内地过江龙「遇见小面」平价茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品

全新下午茶优惠！$35自选主食配脆皮鸡 

遇见小面「秘制脆皮半只鸡」套餐于下午茶时段供应，只需$35起，即可享受到外皮金黄香脆、肉质鲜嫩多汁的半只炸子鸡，配搭一款自选招牌粉面及饮品，份量十足，性价比极高。

食客可以根据个人喜好，选择配搭不同主食，例如浓郁开胃的阳光番茄汤、香气扑鼻的葱油拌面、酸爽弹牙的「金碗酸辣粉」等，配上香口的脆皮鸡，带来双重的味觉享受。

如果想选择较轻盈的份量，遇见小面亦提供多款「超值三件套」选择，价钱由$28起，同样包含主食、小食和饮品。主食选项与脆皮鸡套餐大同小异，而小食则配以香脆的鸡排或惹味的蜂蜜芥末鸡排，为下午茶增添一份香口的点缀。套餐饮品亦有多款免费选择，包括柠檬茶、橙汁、八宝茶和蜂蜜柚子茶等。

 

资料来源：Cindy＠小红书

 

同场加映：连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
4小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
2小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
3小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区有酒吧爆炸，网传影片见现场火光熊熊。X@Kedar/法新社
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地电视台：数十人死近百伤
即时国际
1小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
11小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
6小时前