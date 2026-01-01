内地过江龙减价救亡？面店推平价下午茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品

内地知名连锁面店「遇见小面」自2024年起正式进军香港，凭借正宗的川式风味和多元化的面食选择，深受食客欢迎，更在一年多内迅速扩展至16间分店，在荃湾、旺角、九龙湾、黄埔等地插旗。近日，「遇见小面」更推出极具吸引力的下午茶优惠，最平$35便可以品尝包含半只脆皮鸡、面食及饮品的套餐，绝对是下午茶时段的医肚首选！

内地过江龙「遇见小面」平价茶餐 $35半只鸡+酸辣粉+饮品

全新下午茶优惠！$35自选主食配脆皮鸡

遇见小面「秘制脆皮半只鸡」套餐于下午茶时段供应，只需$35起，即可享受到外皮金黄香脆、肉质鲜嫩多汁的半只炸子鸡，配搭一款自选招牌粉面及饮品，份量十足，性价比极高。

食客可以根据个人喜好，选择配搭不同主食，例如浓郁开胃的阳光番茄汤、香气扑鼻的葱油拌面、酸爽弹牙的「金碗酸辣粉」等，配上香口的脆皮鸡，带来双重的味觉享受。

如果想选择较轻盈的份量，遇见小面亦提供多款「超值三件套」选择，价钱由$28起，同样包含主食、小食和饮品。主食选项与脆皮鸡套餐大同小异，而小食则配以香脆的鸡排或惹味的蜂蜜芥末鸡排，为下午茶增添一份香口的点缀。套餐饮品亦有多款免费选择，包括柠檬茶、橙汁、八宝茶和蜂蜜柚子茶等。

资料来源：Cindy＠小红书