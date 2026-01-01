Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多

饮食
更新时间：17:44 2026-01-01 HKT
发布时间：17:44 2026-01-01 HKT

香港饮食业步入寒冬，市道萧条下不少老字号及连锁品牌面临结业潮。有荃湾「美食街」之称的路德围，近日亦有两家标志性店舖传出变动，区内甜品名店「沛公甜品」总店突然结业，而有半世纪历史的「康乐茶冰厅」亦宣布搬迁，连串变动，令这个昔日热闹的食区引发外界担忧。

荃湾食街变天？！路德围半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业

屹立路德围超过半个世纪的「康乐茶冰厅」，以充满怀旧气息的装潢闻名，包括旧式门面、招牌及面包柜，承载了几代人的集体回忆。该店上月突然贴出告示，表示因租约期满，将于1月底迁往数个舖位之隔的新址，并承诺会为食客提供更舒适的环境。不少街坊担心，新店将难以保留原有的装修格局。

与此同时，在区内经营16年的「沛公甜品」总店亦于上月仓促结业。该店凭首创的「榴梿千层班戟」打响名堂，是榴梿甜品界的先驱。可惜近年生意惨淡，最终在12月22日结业前3天才贴出告示。许多熟客闻讯后特意赶来光顾，对结业消息感到惋惜。

 

网民坦言：斋卖情怀都唔会长命的

连串变动引发网民热议，不少人感叹「荃湾路德围嘅食街又变」。对于「康乐茶冰厅」搬迁，有网民坦言「比以前差好多好多」、「食物普普通通，最值钱就系间舖个三十、四十年不变嘅装修同格局」，亦有人直指其食物品质大不如前，期望搬迁能带来改进，「希望转新舖位会改善，餐厅食品唔掂，斋卖情怀都唔会长命的」。

 

路德围聚集知名小店 被誉「荃湾食街」

路德围一向是荃湾区内的美食热点，餐厅类型多样，有茶餐厅、泰国菜、日式料理及手摇饮品等，竞争激烈，连锁名店「十八座狗仔粉」、曾获米芝莲推介的「荣安小食」，以及广为人知的传统店舖「新宏利粥面」等，都在这里占有一席之地。不少游客及港人都会特意前往路德围「揾食」，然而，随著多间食店的退场，令这里的饮食版图正悄然改变。

 

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组nata_yau＠Threads

同场加映：荃湾名店沛公甜品 疑全线门市结业！开业18年靠榴梿甜品起家 近年改变经营策略 网民：挨到咁耐算奇迹

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
4小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
2小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
3小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区有酒吧爆炸，网传影片见现场火光熊熊。X@Kedar/法新社
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地电视台：数十人死近百伤
即时国际
1小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
11小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
6小时前