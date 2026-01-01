荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多

香港饮食业步入寒冬，市道萧条下不少老字号及连锁品牌面临结业潮。有荃湾「美食街」之称的路德围，近日亦有两家标志性店舖传出变动，区内甜品名店「沛公甜品」总店突然结业，而有半世纪历史的「康乐茶冰厅」亦宣布搬迁，连串变动，令这个昔日热闹的食区引发外界担忧。

荃湾食街变天？！路德围半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业

屹立路德围超过半个世纪的「康乐茶冰厅」，以充满怀旧气息的装潢闻名，包括旧式门面、招牌及面包柜，承载了几代人的集体回忆。该店上月突然贴出告示，表示因租约期满，将于1月底迁往数个舖位之隔的新址，并承诺会为食客提供更舒适的环境。不少街坊担心，新店将难以保留原有的装修格局。

与此同时，在区内经营16年的「沛公甜品」总店亦于上月仓促结业。该店凭首创的「榴梿千层班戟」打响名堂，是榴梿甜品界的先驱。可惜近年生意惨淡，最终在12月22日结业前3天才贴出告示。许多熟客闻讯后特意赶来光顾，对结业消息感到惋惜。

网民坦言：斋卖情怀都唔会长命的

连串变动引发网民热议，不少人感叹「荃湾路德围嘅食街又变」。对于「康乐茶冰厅」搬迁，有网民坦言「比以前差好多好多」、「食物普普通通，最值钱就系间舖个三十、四十年不变嘅装修同格局」，亦有人直指其食物品质大不如前，期望搬迁能带来改进，「希望转新舖位会改善，餐厅食品唔掂，斋卖情怀都唔会长命的」。

路德围聚集知名小店 被誉「荃湾食街」

路德围一向是荃湾区内的美食热点，餐厅类型多样，有茶餐厅、泰国菜、日式料理及手摇饮品等，竞争激烈，连锁名店「十八座狗仔粉」、曾获米芝莲推介的「荣安小食」，以及广为人知的传统店舖「新宏利粥面」等，都在这里占有一席之地。不少游客及港人都会特意前往路德围「揾食」，然而，随著多间食店的退场，令这里的饮食版图正悄然改变。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组、nata_yau＠Threads