尖沙咀百乐酒店自助餐买1送1优惠！$191起叹生蚝/海鲜拼盘/片皮鸭 任饮红酒啤酒

尖沙咀百乐酒店自助餐买1送1｜尖沙咀一向是美食集中地，当中香港百乐酒店Park café以其多元化的环球美食及舒适的用餐环境，成为区内备受欢迎的自助餐热点之一。最近，餐厅与KKday联乘推出快闪优惠，中西汇聚自助午餐及海鲜自助晚餐有买1送1优惠，低至$191/位即可尽情享受丰盛美食，如生蚝、海鲜拼盘、炆炖牛仔膝及川味口水鸡等，以一顿盛宴迎接2026年。

即日起开抢

【KKday 快闪限量抢–– 买1送1】香港百乐酒店 Park café 自助餐

百乐酒店Park café自助餐买1送1优惠！$191起叹生蚝/海鲜拼盘/片皮鸭

对海鲜爱好者来说，「华洋百味」海鲜自助晚餐绝对是回本首选。晚市海鲜有源源不绝供应的即开时令生蚝，只只饱满肥美。海鲜拼盘亦不逊色，齐集了松叶蟹脚、海虾、青口等多款冰镇海鲜，让人一试难忘。热荤也同样出色，有经典名菜威灵顿牛柳、避风塘炒蟹、蒙古风味孜然烤羊腿、姜葱蒸斑柳及蒜蓉粉丝蒸元贝等。甜品则有柠檬吉士挞、芒果糯米芝士蛋糕及迷你朱古力心太软等。此外，食客亦可限量饮果汁、汽水、红白餐酒及啤酒，令美食体验更添完满。

如果想在日间享受一顿悠闲盛宴，中西汇聚自助午餐也是不二之选。中式推介菜式有惹味的川味口水鸡、云南火腿松茸炆炖牛仔膝、百乐猪脚姜醋、片皮鸭及潮州卤水鸭胸等。西式美食则有炸鱼薯条、迷迭香烤春鸡等。甜品亦见心思，有港人至爱的芝麻糊、蛋白杏仁茶、红豆沙及豆腐花，为午餐划上完美句号。

【KKday 快闪限量抢 –– 买1送1】「华洋百味」海鲜自助晚餐

【KKday 快闪限量抢 –– 买1送1】自助午餐

百乐酒店Park café优惠详情︰