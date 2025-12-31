连锁酒楼晚市劈价大优惠！$48叹卤水鹅肉 晚市小菜全场7折 只限1分店

除夕及元旦将至，又是与亲朋好友相聚的好时机。主打正宗潮州菜的美心中菜旗下老字号「潮江春」，向来是许多家庭及饕客聚餐的首选。最近，潮江春其中一间分店特别推出超值惊喜优惠，当中最吸引莫过于是可以$48叹到招牌菜金牌卤水鹅肉，加上晚市指定菜式有7折优惠，让顾客大饱口福。

美心中菜「潮江春」限定晚市优惠！$48叹招牌卤水鹅肉

连锁酒楼晚市劈价大优惠，卤水鹅肉只需$48，晚市小菜全场7折。

由即日起至1月31日，美心中菜旗下的连锁酒楼「潮江春」铜锣湾分店，推出超抵晚市优惠，顾客只需以优惠价$48，即可品尝到原价$178起的招牌菜金牌卤水鹅肉例牌一碟。这道菜选用肉质肥美的鹅，配以陈年卤水胆炮制而成。鹅肉尽吸收了香醇浓郁的卤水味，肉质更是嫩滑入味，配上秘制蒜醋同吃，更能提升风味层次。

晚市小菜全场7折优惠 海虾/蒸石斑/凉瓜牛肉$68起

除鹅肉优惠外，酒楼同步推出晚市堂食主餐牌及特别介绍餐牌，全部可享7折优惠。另外还追加8款超值价人气菜式，涵盖海鲜及小菜，应有尽有，包括$168/只的上汤波士顿龙虾伊面、$98/条的清蒸海石斑、$56两只的惹味红烧脆皮乳鸽、$78的鲜味白灼海生虾、$98的海参鹅掌煲、$88的秘制黑椒猪手煲、$68的豉蒜凉瓜牛肉，以及同样是$68黄金花姿卷。

潮江春晚市优惠（限铜锣湾分店）

适用日期︰即日起至2026年1月31日

地址︰铜锣湾广场二期2楼

电话︰3692 5050

备注︰优惠只适用于铜锣湾潮江春；数量有限，售完即止；金牌卤水鹅肉惊喜价每台只限享一次；只限晚市堂食

2大连锁酒楼特价优惠 富临皇宫/翠湖酒家（西湾河）

1. 富临皇宫︰$18起叹脆皮鸡/龙虾伊面

富临集团旗下的富临皇宫再度推出晚市堂食优惠，食客凡惠顾任何一款正价小菜，即可以优惠价换购精选菜式，当中包括仅售$18的酱皇脆皮烧鸡、$38的极品烧鹅皇（例牌），以及$98的上汤开边波龙伊面（约一斤）。优惠适用于全线分店，让顾客以超值价格品尝多款经典美食。

2. 翠湖酒家（西湾河）︰9pm后宵夜低至$33

位于西湾河的翠湖酒家推出宵夜优惠，多款小菜、粉面饭及海鲜仅$33起。酒楼晚上9pm后提供多款镬气小炒，例如椒盐多春鱼、砂窝滑鸡粥等，价格亲民。另外，食客亦可选择上汤龙虾伊面、烧鹅皇等特价海鲜及烧味。有网民更大赞菜式「大碟又抵食」，并特别推荐入味皮脆的沙姜猪手，认为是必点之选。

资料来源︰美心中菜、富临皇宫